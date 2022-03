A fekete Woodstockról szóló dokumentumfilm is Oscart ért

A Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) kapta a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat, amely az 1969 nyarán megrendezett zenei fesztiválról szól, amelyen fellépett Stevie Wonder, Nina Simone, Mahalia Jackson és BB King is, és amelyet sokan csak „fekete Woodstocként” emlegetnek, és amelynek emlékezetét elhomályosította az ugyanekkoriban megrendezett Woodstock.