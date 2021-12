Anthony Hopkins demens nyugdíjasa még a kínai államot is meghatotta

A legnagyobb kínai filmes gálán először adtak át díjat a legjobb nemzetközi film kategóriájában.

Az apa című filmet tüntették ki a kínai Hsziamen városában rendezett Golden Rooster Awardson a legjobb nemzetközi film kategóriájában. A 34 éves díjkiosztó történetében ez az első alkalom, hogy elindították a kategóriát – írja a Xiunha.

Az apa mellett díjra jelölték még a Perzsa nyelvleckék című orosz-fehérorosz háborús drámát, a Farkasok népe című ír-angol-francia animációs fantasyt, az olasz Pinocchiót és a thaiföldi Hogyan lépjünk tovább? című drámát. A zsűri végül Florian Zeller idén bemutatott filmjét választotta a legjobb nemzetközi filmnek, amelyben Anthony Hopkins egy szellemileg fokozatosan leépülő édesapát játszik. A 83 éves színész meggyőző alakításáért idén megkapta karrierje második Oscar-díját, egyben rekordot állított fel azzal, hogy ő lett a legidősebb díjazottja a színész kategóriának.

Az 1981-ben indított Golden Rooster Awards Kína legnagyobb presztízzsel rendelkező fesztiválja. Az állami rendezvény szervezői évek óta azon vannak, hogy az ázsiai Oscarnak számító, tajvani Golden Horse Awards fölé kerekedjenek, ennek köszönhető az újonnan bevezetett kategória, amellyel a díjátadó nemzetközi megítélésén szeretnének javítani.

A gálán az Island Keeper című dráma nyerte el a legjobb film díját, amelyet a Kínai Kommunista Párt megalakulásának 100. évfordulója apropójából készítettek. A Chen Li által rendezett, igaz történeten alapuló film egyúttal a legjobb forgatókönyv díját is elnyerte. A legjobb rendező Zhang Yimou lett a Cliff Walkers című kémfilmmel, egyben ő lett az idei gála legsikeresebbje: két filmje (a Cliff Walkers mellett a One Second is több kategóriában jelölt volt) összesen négy díjat hozott el.

