Az eddigi legnagyobb, 8 karátos briliánsgyűrű kerül árverésre a BÁV-nál (x)

A luxusórák és ékszercsodák mellett történetének eddigi legnagyobb, több mint 8 karátos briliánsgyűrűre is licitálhatnak a BÁV decemberi aukcióján.

A kétnapos aukció első napján kerülnek kalapács alá az ékszerek, órák és ezüst műtárgyak. Az esemény egy jótékonysági árveréssel indul. A kortárs ötvösművészek és a BÁV által felajánlott három ékszer és egy ezüst szecessziós gyümölcskínáló bevétele teljes egészében az Ötvös Mesterségtörténeti Múzeum létrehozását szolgálja.

Nem maradhatnak el idén sem a luxus ékszer- és óramárkák, melyek nemcsak a karácsonyfa alatt, de egy befektetési portfólióban is jól mutatnak. Minden bizonnyal ilyen az ikonikussá vált Rolex GMT-Master II karóra limitált kiadása is, amely 8 millió forinttól várja a liciteket.

ROLEX GMT

A karácsonyi eljegyzést tervezők idén dúskálhatnak a szolitergyűrűkben. A szemet kápráztató kínálatból akár egy Tiffany gyűrűvel is eljegyezhetnek valakit a fa alatt. Az árverés fénypontja minden bizonnyal egy GIA tanúsítvánnyal rendelkező, 8,27 karátos briliánssal ékített gyűrű lesz. A GIA, a világ legtekintélyesebb drágakőszakértő intézetének jelentőségét mutatja, hogy ők dolgozták ki 1940-ben a 4C-ként emlegetett, és a mai napig használt nemzetközi gyémántosztályozási rendszert. A gyűrű különlegessége a hatalmas halványsárga színű gyémánt, amelyet egy különleges nyolcszögletű briliáns csiszolás teszi igézővé. A bőkezű tervező a feltűnő színt két további háromszögletű fehér briliánssal is kiemelte. Amellett, hogy a 100 éves aukciósház történetében ez a legnagyobb briliáns, a 18 millió forintról induló kivételes darabnak esélye van az ékszerrekord megdöntésére is.

8 karátos gyűrű

A színes drágakövek kedvelőinek egy jelentős, 2,4 millió forintról induló fekete briliáns kollekcióval kedveskednek a szakértők. Nagy feltűnésre számíthat egy több mint 9-9 karátnyi briliánssal és rubinnal ékített nyakék is 2,8 millióért, vagy egy 19 zafírral és 259 briliánssal gazdagon díszített nyakék is, amely 1,2 millió forintról indul. A színes drágakövek sztárja idén mégis a smaragd lesz. A BÁV eddigi legjelentősebb smaragd nyakéke és a hozzá tartozó gyűrű méltón hódol Kleopátra kedvenc drágakövének. A sárgaarany és briliáns keretezte ékszerben a ritmikusan elhelyezett fehér tengeri gyöngyök még inkább kiemelik az óriási smaragdok kivételesen szép zöldjét. Az extravagáns kollekcióban rejlő 60 karátnyi smaragdért és több mint 20 karátnyi briliánsért legalább 6 millió forintot kell majd fizetni az árverésen.

3 NYAKÉK

A karácsony előtt ajándéknak is népszerű ünnepi asztal ezüst terítékei mellett ugyanezen az estén a gyűjtők licitálhatnak az Esterházy-család asztali teafőzőjére, vagy a Károlyi-család címerével díszített 17. századi erdélyi reneszánsz ezüstpohárra is.

A BÁV aukciójának második napján kerülnek kalapács alá a Csontváry-levelek, klasszikus és kortárs festmények és a műtárgyak.

Az aukciós kiállítás november 27. és december 5. között ingyenesen tekinthető meg a BÁV Aukciósházban (1052 Budapest, Bécsi utca 1.). Az árverést december 7-8-án rendezik meg a MOM Kulturális Központban, ahol az érdeklődők személyesen és online is licitálhatnak az axioart.com oldalon. További információ és katalógus a www.bav-art.hu