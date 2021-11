Folytatódik a No, megállj csak!, az oroszok öröme azonban nem felhőtlen

A kultsorozattá vált Nu, pagágyi új részei decemberben jelennek meg.

A Szojuzmutfilm stúdió 1969-ben debütált, a farkast alakító Anatolij Papanov 1987-es haláláig tizenhat epizódot megélt, a korábban kivágott jelenetek összevágásával, majd új színészekkel azóta újabb öt résszel bővült No, megállj csak! két főszereplője, a Farkas és a Nyúl az elmúlt évtizedekben nem csak a vasfüggöny mögött, de azon kívül is számtalan gyerek életében töltött be fontos szerepet.

Sokan örülhettek tehát a két évre szárnyra kapott híreknek, miszerint a sorozatot rövidesen újraindítják, a lelkesedés sokak esetében mostanra azonban teljes elutasítássá változott át – olvasható az Azonnali cikkében.

A stúdió ugyanis nem egyszerűen csak egy teljesen új, alternatív univerzumba helyezte a történéseket, de kézzel készült rajzok helyett számítógépes animációkat használ majd. Az írás párhuzamot von az épp negyven éve bemutatott Vuk, illetve a 2008-ban született, nem csak képi világát tekintve, de történetvezetés terén is abszolút mélypontot jelentő Kis Vuk között, az oroszok szerint itt azonban egy elszúrt sztorinál, vagy teljesen különböző grafikai megoldásoknál jóval többről van szó, a készítők ugyanis teljesen átírták a karaktereket: a Farkas szája sarkából

eltűnt például az S alakúra görbült cigaretta, kezéhez pedig ezúttal már nem nő hozzá a vodkásüveg.

A rajongók egy részének persze nem ezzel volt problémája, hanem azzal, hogy

a ragadozó jóval kedvesebb megjelenésű alternatív fiatallá változott, a korábban egy színésznő hangján megszólaló Nyúl pedig maszkulinná vált.

A két figura nemével, illetve szexuális beállítottságával kapcsolatos viták már az elmúlt években is felütötték a fejüket, az orosz parlamentben 2016-ban például azt kifogásolták, hogy

egy 1974-es epizódban a Farkas énekesnőnek öltözik be, ezért parókát visel, és magassarkú csizmát húz,

az ország vezetésének álláspontját osztó sajtó szerint azonban az egész vitát csak az

oroszok nyugati ellenségei, illetve az ő ügynökeik szítják.