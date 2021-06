Júniusban megtudjuk, mi lett a Lupin-mániás betörő elrabolt kisfiával

Folytatódik a Lupin januárban félbehagyott kalandja, de új évaddal tér vissza az Elit és a Rick és Morty is, miközben az új sorozatok között ott van Stephen King kedvenc műve, továbbá a Loki és az aerobic felszabadította kaliforniai háziasszony története is. Júniusi sorozatajánló.

Bár még mindig érezhető némi visszafogottság a júniusi bemutatók listáját látva, de lassan kezd felpörögni a sorozatipar, pedig ez a hónap is inkább a visszatérő évadok miatt tűnhet elsőre erősnek. Az iparág pandémia okozta bénultsága már egyre kevésbé érhető tetten, és minden komolyabb szereplő jelentkezik komolyabb premierekkel. Össze lehet hasonlítani a múlt havi ajánlóval:

Lisey története, Apple TV+

Június 4.

Rögtön a hónap egyik legjobban várt bemutatója a Lisey története, mely nemcsak, hogy Stephen King kedvence a saját regényei közül, de még a forgatókönyvet is ő maga írta belőle. A nyolc részes minisorozat rendezője a chilei Pablo Larraín, producere J. J. Abrams, a főszerepeket pedig Julianne Moore, Clive Owen és Joan Allen játsszák, de felbukkan a sorozatban Jennifer Jason Leigh is, tehát a sorozat már csak az alkotók és a közreműködők miatt is érdekes lehet, de a sikeres író férjét elveszítő, és egy veszélyes, megszállott stalker üldözte özvegy története önmagában is izgalmasnak tűnik. Papíron tehát ez bombabiztos siker, meglátjuk, mi lesz a valóság.

Sweet Tooth: Az agancsos fiú, Netflix

Június 4.

Ebben a képregény-adaptációban posztapokaliptikus világban járunk, ahol valami kataklizma hatására félig ember, félig állat gyerekek születnek, mint amilyen a főhős, Sweet Tooth is. Az agancsos fiúra és társaira vadásznak a túlélők, ő pedig egy újdonsült barátjával nekiindul Amerikának, hogy válaszokat keressenek az eredetére.

Dom, Amazon Prime

Június 4.

Az Amazon brazil thrillersorozata igaz történeten alapul: a rendőrfőnök apa, Victor egész életét a szervezett bűnözés és a drogbandák elleni harcnak szenteli, ám fia, Pedro mégis a rossz oldalra kerül és az ország egyik legkeresettebb bűnözője lesz. Az ő sztorijukat láthatjuk nyolc részben.

Loki, Disney+

Június 9.

A Disney+ idei sorozatai (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier) nem hozták a várt eredményt, viszont az új Marvel-sorozat talán változtathat ezen, Tom Hiddlestonnal a főszerepben. A Bosszúállók: Végjáték után játszódó sorozat azzal kezdődik, hogy Loki elfogja az Idővariációs Hatóság egy múltbeli csínytevése miatt, és arra kényszerítik, segítsen nekik.

Lupin, Netflix

Június 11.

Az év idei legnézettebb Netflix-sorozata sikerének értékét növeli, hogy egy csonka évaddal döntött rekordokat. Most jön az évad második fele, melyben Arséne Lupin 21. századi megfelelője, Assane (Omar Sy) már nemcsak apja halálát akarja megbosszulni a milliárdos Hubert Pellegrinin, hanem az elrabolt fiát is ki akarja szabadítani. A francia thrillersorozatot egyébként már egy további évadra is meghosszabbították, szóval még sokáig velünk marad, és ezt senki nem is fogja bánni, ha tartani tudják az első öt rész színvonalát.

Home Before Dark 2., Apple TV+

Június 11.

A tavaly tavasszal debütáló első évad után jön a Home Before Dark folytatása: a legfiatalabb amerikai hivatásos újságíró, Hilde Lysiak igaz történetén alapuló thrillersorozatban egy régóta eltemetett, kisvárosi ügyet derít fel apa és lánya. Az új évadban még tovább folytatódó nyomozás mellett egy farmon történő titokzatos robbanás miatt is új ellenségeket szereznek, miközben a saját biztonságuk is veszélyben forog.

Betty 2., HBO GO

Június 12.

A Skate Kitchen című film alapján készült vígjátéksorozat második évadában újra találkozunk az Y-generációs, vagány gördeszkás csajokkal, és mindegyikük története tovább folytatódik, akárcsak az ötük közös sztorija.

Dolgozó anyák 5., Netflix

Június 16.

Catherine Reitman szitkomsorozatának ötödik évada odahaza, Kanadában már februárban debütált, most pedig a magyar nézők is láthatják a torontói dolgozó anyák életének újabb viszontagságait.

Joghallgatók, Netflix

Június 16.

Természetesen júniusban sem maradunk koreai sorozatok nélkül: ebben a jogi drámasorozatban egy egyetemi professzor meggyilkolása miatt letartóztatják a Hankuk Egyetem jogászprofesszorát, Yangot, aki tanítványaival fog össze, hogy bebizonyítsák ártatlanságát.

Atiye ajándéka 3., Netflix

Június 17.

A török pszichológiai thrillersorozat Atiye (Beren Saat), egy festő körül forog, aki egy anatóliai régészeti lelőhelyen rálelt a mindenség titkaira és saját múltjának fehér foltjaira is. Ez lesz a sorozat utolsó évada, melyben Atiye a lányát elrabló Ozan nyomába ered, és kideríti, mit akar tőle a titokzatos szervezet, melynek egykor az apja is tagja volt.

Fekete nyár 2., Netflix

Június 17.

A zombiapokalipszis utáni zűrzavaros napokban játszódó kanadai sorozat második évada a pandémia miatt csúszott valamennyit, de most végre elkészült, és visszatér Rose (Jaime King), aki az első évadban a lányát kereste, és pont megtalálta. De ne higgyük, hogy ezzel minden nehézség elhárult!

Katla, Netflix

Június 17.

A Netflix első izlandi sorozatát a nemzetközileg is jegyzett Baltasar Kormákur készítette, akinek többek között a Trapped sorozatot is köszönhettük. A Katla viszont nem skandi-noir krimi, hanem természetfeletti-misztikus dráma lesz, mely a Katla vulkán közelségében élő kisvárosban játszódik, ahol kiderül, a vulkánkitörés addig elképzelhetetlen események láncolatát indította el.

Buffalo művelet, Epic Drama

Június 17.

Ezt az ausztrál dramedy-sorozatot az ötvenes években történt dél-ausztráliai nukleáris bombakísérletek ihlették, és egy szupertitkos katonai bázison játszódik, ahol a parancsnok, Carmichael őrnagy (Ewen Leslie) dolgát nemcsak alkalmatlan munkatársai és a folyton szimatoló újságírók nehezítik meg, hanem a lakatlannak hitt területen élő bennszülött család is.

Elit 4., Netflix

Június 18.

Az exkluzív magániskolában játszódó spanyol sorozat népszerűségét annak köszönheti, hogy van benne minden, bűnügyi rejtélytől kezdve kényelmetlen társadalmi tabukig, no meg sok szex. Mindez igen stílusosan tálalva. A negyedik évadban azonban igencsak kicserélődik az állomány, több új szereplő is lesz, akiknek a Netflix egy rendhagyó előzményfilm-premiert is szentel június 14-én.

Physical, Apple TV+

Június 18.

A címét az Olivia Newton-John diszkóslágeréből kölcsönző sorozat főhősnője, Sheila (Rose Byrne) a nyolcvanas évek napfényes San Diegójában éli a háziasszonyok unalmas életét, ám ezt egy csapásra megváltoztatja az aerobic, melynek segítségével Sheilából egy igazi női életmód-guru lesz. A fekete komédia showrunnerje Annie Weisman, a Született feleségek és a Kertvárosba száműzve sorozatok egyik producere, és ezek alapján már lehet valami képünk, mire kell számítani a Physicaltól.

Annyira nem éri meg, Netflix

Június 18.

A másik júniusi koreai Netflix-sorozat egy szitkom, mely egy ugyanazon kollégiumban lakó, multikulturális hátterű diákokból álló társaság kalandjait követi nyomon, a készítője pedi a koreai szitkom-király, Kwon Ik-joon.

Rick & Morty 5, HBO GO

Június 21.

Az HBO-hoz került a korábban a Comedy Centralon látható kultikus felnőttrajzfilm-sorozat, és az új évadot is már itt lehet majd látni. Ebben a zseniális tudós, Rick Sanchez újabb intergalaktikus kalandokba viszi unokáját, Mortyt és a többi családtagját is.

Jiva!, Netflix

Június 24.

Ez a dél-afrikai sorozat egy fiatal utcai táncos, Ntombi (Noxolo Dlamini) karrierjéről szól, aki szeretné hátrahagyni idegőrlő munkáját, hogy a táncnak élhessen, miközben a családi és a szerelmi élete is tele van buktatókkal.

Diane védelmében 5, HBO GO

Június 25.

A Good Wife (A férjem védelmében) spinoff-sorozata is már az ötödik évadjával jelentkezik, a tárgyalótermi drámák rajongóinak legnagyobb örömére. Ebben Diane (Christine Baranski) arra kényszerül, hogy feltegye a kérdést: vajon helyes-e, hogy egy afroamerikai ügyvédi irodát vezet Lizzel (Audra McDonald), amikor a cég elveszíti két legjobb ügyvédjét. Sőt, új szereplőként feltűnik a sorozatban Mandy Patinkin (Homeland, Gyilkos elmék és még millió egyéb szerep), Hal Wackner szerepében.

Bosch 7, Amazon Prime

Június 25.

Hetedik, egyszersmind utolsó évadához ér Eric Overmyer bűnügyi sorozata, mely Michael Connelly regényfolyamán alapszik. A háborús veterán rendőr, Harry Bosch (Titus Welliver) és társa, Jerry Edgar (Jamie Hector) utoljára nyomoznak együtt a Los Angeles-i rendőrség állományán belül, ám a sorozat rajongóit vigasztalhatja, hogy Boschtól nem kell végleg elköszönniük, ugyanis indul majd egy spinoff sorozat, melyben az immár nyugdíjazott rendőr az ügyvéd Chandlernek dolgozik magánnyomozóként.

Vágyak/valóság, Netflix

Június 25.

Az új dramedy-sorozat főhősnője, Billie (Sarah Shahi) fiatalon vad lány hírében állt, kétgyerekes anyaként pedig visszaemlékezik fiatalkorára és arra, hogyan lett belőle mintaanya. A sorozat B. B. Easton 44 Chapters About 4 Men című regényén alapul.