Bajban van a Disney+, nem jönnek az előfizetők

A Disney csütörtökön tette közzé a 2021 első negyedévi üzleti jelentését, melynek hatására négy százalékkal esett a cég részvényeinek értéke a tőzsdén. Ebből különösen a Disney+ streamingszolgáltató eredményei meglepőek, mivel a szolgáltatásnak annak ellenére sem lett meg a beígért 109 millió előfizetője a negyedév végéig, hogy a koronavírus-járvány miatt tavaly többen fizettek elő a Disney+-ra: végül összesen 103.6 millió előfizetővel kellett beérniük, és nem lett meg a 15.87 milliárd dolláros előirányzott bevétel sem (összesen 15.61 milliárd dollár lett a végeredmény). Pedig a Disney+ új sorozatokat is indított az idén, mint a WandaVision és a Falcon and the Winter Soldier, ám ezek se vonzottak be elég új előfizetőt.

Az, hogy a Disney egyéb részlegei sem teljesítettek jól, már egyáltalán nem meglepetés, hiszen a járvány miatt be kellett zárni a cég összes vidámparkját, illetve a cég filmbemutatóit is el kellett halasztani. A Variety cikke szerint azonban már látszik a fény az alagút végén, hiszen a párizsi kivételével az összes Disney park újranyitott, és idén várhatóan moziba kerülnek olyan blockbuster filmek is, mint a Dzsungeltúra, a Szörnyella és a Fekete Özvegy is. Igaz, a járvány miatti bizonytalanságot jelzi, hogy ezeket a filmeket streamelni lehet majd a Disney+-on is, azaz kevesebb jegybevétel várható belőlük. Korábban megírtuk, hogy a Netflix első negyedéve sem hozta a várt számokat.