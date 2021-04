Így riszál egy nyolcszoros Oscar-jelölt, aki még egyszer sem nyerte meg a díjat

Glenn Close egyéni rekordot állított be a vasárnapi, 93. Oscar-gálán: nyolcadik alkalommal jelölték Oscarra, de most sem győzött (Yuh-Jung Youn, a Minari mellékszereplője nyert díjat).

A gála után viszont a legtöbben Close twerk-teljesítményét is díjaznák, legalábbis az internetezők ezt a pillanatot találták a leginkább érdemesnek arra, hogy össze-vissza osztogassák, mémesítsék, gifesítsék, satöbbi.

Glenn Close knows everything about E.U.'s 1988 hit "Da Butt." #Oscars #Oscars2021 #GlennClose #Oscar #DaButt pic.twitter.com/pwO0bpb6xy