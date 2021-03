Görögkatolikus kulturális központtá alakítják Bajor Gizi egykori otthonát

A zuglói villanegyed tele van meglepetésekkel: a Tisza-gyilkosság egykori helyszíne, a Róheim-villa mellett az ünnepelt portréfestő, László Fülöp középkori várkastélynak beillő művészházával, egy rejtélyes üvöltő oroszlánnal, és Rákosi Mátyás egykori otthonával is találkozhatunk.

A sort persze a végtelenségig folytathatnánk, hiszen az épületek jó részében éltek ismert személyek, vagy építészeti értékük miatt érdemelnék meg, hogy többet beszéljünk róluk: kitűnő példa erre az Ilka és Ida utca sarkán álló Schuler-villa, ami mérete és díszei miatt is felhívja magára a figyelmet:

Az 1910 márciusában építési engedélyt kapott kétemeletes szecessziós villa megrendelője Schuler József (1858-1913), tervezője pedig a telket 1908-ban megvásárló építész, Benedek Dezső (1869-1932) volt.

A tervező 1887-ben jelentkezett a Magyar Királyi József Műegyetemre, tanulmányait azonban több alkalommal is megszakította, sőt szakot is váltott, így csak harminchat évesen (1905) kapott építészdiplomát. Az 1898-ban, saját építési vállalkozásának alapításával indult pályájáról máig sem született átfogó kötet, számos munkáját azonban ismerjük – ilyenek a bolgárkertészek kertjei közül kinőtt zuglói vasalóház (XIV. Bosnyák utca 1/A., 1911), az ötemeletes I. Batthyány utca 26. (1911) a későszecessziós elemeket magán viselő Reich-ház (VI. Szív utca 42., 1913-1914), a Karády Katalinnak otthont adó V. Nyáry Pál utca 9. (1912), illetve a Magyar Tisztviselők Takarékpénztárának bérháza (VIII. Rákóczi út 59., 1911-1912).

Az 1993-ban helyi védettséget kapó, előbb hat, majd a harmincas évek derekától nyolclakásos ház az államosítás után irodákkal telt meg: előbb Szovjet Állami Dunai Hajózás magyarországi vezérügynökségének központjaként szolgált, egy évtizeddel később (az épület 1956-os magyar állami tulajdonba való kerülése után) pedig az Agrártudományi Egyetem Továbbképző Intézete, illetve az Agrártörténeti Szemle szerkesztősége költözött a két világháború között még fényűző bútorokkal teli, partik ezreit látott terekbe.

Az intézményt a Kádár-kor alatt többször is átnevezték: előbb Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet lett belőle, majd a MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet nevet viselte, a hatvanas évek végétől pedig a Papíripari Vállalat Csomagolóanyaggyárának munkaügyi osztályát is ebben a villában kellett keresnie annak, aki jelentkezni szeretett volna a kor lapjaiban megjelent apróhirdetésekre.

A helyzet a rendszerváltás után sem változott számottevően: a kisebb cégeknek, illetve alapítványoknak is helyet biztosító Mérnök- és Vezetőképző mellett a kétezres évek végén megjelent itt a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézete, illetve az Európai Tanulmányok Intézete is.

2010-ben végül a Szent István Egyetem (SZIE) lett a teljes ház kezelője, a Vezetőképzőre emlékeztető felirat pedig szép lassan lekopott az Ida utcai kapu feletti ívről.

A vakolathiányok miatt az utcáról egyre rosszabb állapotúnak tűnő épület tulajdonjoga 2015-ben Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-hez került, a helyzet azonban ezzel nem jutott nyugvópontra, hiszen 2017 nyarán a villát az állam

ingyenesen a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház kezébe adta. Az egyház a Budapesti Görögkatolikus Helynökséget, illetve a Szent János Görögkatolikus Diákotthont költöztette az egykori Schuler-villába, és úgy tűnt, hogy a halaszthatatlanná váló felújítás még hosszú ideig várat magára.

Néhány héttel ezelőtt azonban építési háló jelent meg a homlokzatokon, a tervezett munkákra azonban semmilyen kihelyezett tábla nem hívta fel a figyelmet:

Kérdéseinkkel megkerestük a Görögkatolikus Metropólia részét képező Hajdúdorogi főegyházmegyét, akik válaszukban közölték: a felújítást évtizedek óta nem látott épület szinte összes szerkezetén látható a folyamatos romlás eredménye,

a meglévő tetőszerkezet, illetve a zárófödém pedig több helyen statikai problémákat vet fel,

így azokat rövidesen kijavítják, de nemcsak a veszélyes épületrészek, hanem a teljes épület megújul majd.

A munkálatokban részt vevő műszaki ellenőr, Sztupa András a 24.hu-nak kijelentette: az épület műemléki védettséget ugyan nem élvez, de helyi védett értéknek számít, így a munkák során a legfőbb cél az értékmentés:

megóvni, és visszaállítani, ami értékes, és bontani, ami értéktelen.

Az épület kőburkolatos lábazati szakasza, és felette található vakolt homlokzata tehát mind anyagában, mind karakterében megmarad, az oromdíszeket, tagozatokat, és stukkókat pedig helyreállítják.

– olvasható a levélben, amiből arra is fény derül, hogy az utcai homlokzatok új cserepet kapnak, míg a jelenleg a tetőt alkotó, az átválogatás után még használható darabok a hátsó hosszhomlokzatra kerülnek, ahol egy új, akadálymentes alagsori bejárat is születik majd. A bevilágító akna (lichthof) helyére egy új, az épület struktúrájába így nem beavatkozó, akadálymentes személyfelvonó kerül, ami a ház minden szintjét ellátja majd.

A munkák eredményeként a villában korszerű, kortárs bővítést nem igénylő kulturális központ születik, ahol közösségi terek mellett irodákat, képzési helyszíneket, illetve néhány szálláshelyet találhatnak majd a látogatók.

A ma is szép belső tereket rejtő épület funkcióit az Ida utcai főbejárat bontja majd két részre: a belépés után bal oldalra a közösségi funkciók, jobbra pedig a személyes terek szerveződnek majd.

Schuler a kor egyik legismertebb gyárosaként könnyen megtehette, hogy egy akkor hirtelen előkelő villákkal megtelő, a Városligethez közeli utcában építhessen magának fényűző házat: 1881-ben a Kecskeméti utca 3. alatt alapított papírkereskedése az ott megvásárolható merített papíroknak, a kézi festéssel, igazi kínai tussal született estélyi kártyáinak, a finom névjegyeknek, illetve az első osztályú papírárunak köszönhetően gyorsan a felső tízezer egyik ünnepelt helyévé vált, így az üzlet jól jövedelmezett. A vállalat 1888-ban a Királyi Pál utcába költözött, ahol felvette az Első Magyar Indigó Másolópapír Schuler József Papír- és Nyomtatvány Szállítási Vállalat nevet, és nevéhez hűen az ország első indigópapír-gyárává vált.

A belvárosi üzemben iroda- és iskolaszerek, illetve nyomtatványok készültek, a siker azonban az első évtizedben távol maradt a gyárostól. Schuler némi töprengés után felismerte a megoldást:

állami támogatást kell szereznie.

Így is történt: a Kereskedelmi Minisztériumhoz küldött beadványában kérte, hogy tőle rendeljék az indigópapírokat, segítve ezzel a nehézségekkel küzdő cég fennmaradását.

A próbálkozása sikeres volt, így rövidesen már az összes hazai közintézmény szükségleteinek beszerzésénél az ő cége élvezett elsőbbséget ahelyett, hogy azok szokásukhoz híven német papírokat rendeltek volna. A növekedés ennek köszönhetően folytatódott: 1894-ben a Bajnok utca 26. alatt Angliából importált gépekkel megszületett az Aczél Írótollgyár, ami tovább növelte a bevételeket.

A Millenniumi Kiállítás után Ferenc József-renddel kitüntetett Schuler a századforduló után röviddel létrehozta a sajóházai papírgyárat, gyárát pedig 1901-ben a kőbányai Gyömrői út 59-61-be költöztette.

Az 1910-ben nemesi előnevet – sajóházi – kapó alapító vagyona folyamatosan nőtt, társadalmi rangját, illetve vagyonát pedig kitűnően jelképezte az éppen építés alatt álló zuglói villa, amit csak alig három évig élvezhetett, hiszen 1913 szeptemberében, ötvenöt évesen elhunyt.

Egy távoli sziget konzulja

A kor cím- és lakásjegyzékei, illetve különböző sajtótermékei arról tudósítanak, hogy Schuler József élete utolsó két évében San Domingó-i főkonzulként is tevékenykedett. A konzulátus a házban kapott helyet, és néhány évig a halála után is ott maradt, vezetői posztját azonban senki sem töltötte be.

De hol van San Domingo? – merülhet fel a kérdés, hiszen ilyen országot ma nem ismerünk. A válasz meglepő: San Domingo a Karib-tengeri szigetvilág második legnagyobb, ma közel húszmillió embernek otthont adó szigete, területén Haiti és a Dominikai Köztársaság osztozik.