Szabadkőműves könyvtárból lett templom állt Erzsébetváros közepén

A titkos és zárt társaságok, furcsa csoportosulások időtlen idők óta foglalkoztatják az emberek képzeletét: sokan hosszú évtizedeken vagy évszázadokon át életképes összeesküvés-elméleteket gyártanak velük kapcsolatban, számos esetben azonban egyáltalán nem volt szükség hasonlókra, hiszen a kiszivárgott rendszabályok és szokások néha önmagukban is elég szürreálisnak tűnhettek bárkinek, aki távolról figyelte e zárt társaságokat.

Ilyen sors jutott a hazai központjukat rövid időre a budapesti zsidónegyedbe költöztető, számtalan ismert tudóst vagy művészt soraiban tudó teozófusoknak, vagy épp a világon egyedülálló módon Magyarországon közös páholyházat építő szabadkőműveseknek is, akik a világuralomra törekvés helyett inkább a világot jobbá tevő társadalmi folyamatok alakítását, illetve a jótékonyságot tűzték ki célul.

Ennek a munkának része volt az emberek művelése is, melynek nyilván a legegyszerűbb módja az volt, ha könyveket adtak a kezükbe.

Így gondolkodott az 1885-ben Budapesten létrehozott, Deák Ferencz, a Testvériséghez elnevezésű páholy is, ami amellett, hogy elindította az antialkoholista és párbajellenes mozgalmat (1887, illetve 1890), valamint életre hívta a Magyar Háztartási Iskolát (1895), továbbá a Nyomorék Gyerekek Otthonát (1903, ez ma az óvodát, általános iskolát, gimnáziumot és kollégiumot is magában foglaló Mozgásjavító),

1913-ban megalapította az első hazai népkönyvtárat.

De ne szaladjunk ennyire előre: Magyarországon mindössze egy évtizeddel korában, 1903-ban született meg a Fővárosi Könyvtár létrehozásának ötlete – ez a következő évben 33 ezer kötettel létre is jött –, a ma jól ismert fiókkönyvtári rendszerről ekkor azonban még szó sem volt.

Szabó Ervinnek (1877–1918) az intézmény élére kerülésével azonban ez is napirendre került, hiszen ő az angol public library-modellt szerette volna adaptálni a magyar viszonyokra, hogy ezáltal minden népréteg hozzáférhessen a legújabb vagy épp legfontosabb kötetekhez.

Ebbe a folyamatba kapcsolódott be jó érzékkel a Deák-páholy, amely – negyedszázados fennállásának méltó emléket állítva – nem csak húszezer koronát ajánlott fel erre a célra, de a könyvtárigazgatóval egyeztetve a főváros első fiókkönyvtárát is létrehozta, ami meglepő módon

nem az egyes, hanem a kettes számot viselte,

hiszen Szabó az akkori központi épületbe álmodta meg az első mintakönyvtárat.

A tervek persze nem akadályok nélkül váltak valósággá: a páholy egyik tagja, a Mozgásjavító első épületét, a Magyar Építőmunkások Országos Szövetségének Dózsa György úti székházát, illetve egy sor bérházat megálmodó Medgyes Lajos (Messinger Alajos, 1873–1942) építész hosszú gondolkodás után inkább mégsem vállalta a munkát, így azt végül a főváros alkalmazásában álló mérnökként ekkor épp a Gellért fürdő építését irányító, később az összes fővárosi fürdő igazgatójaként ismertté vált Bánlaky Géza készítette el.

A nehézségek sora ezzel még nem ért véget, hiszen a székesfőváros közmunkatanácsa az építéshez kiszemelt területet – az Almássy tér Barcsay utca felőli végét – szerencsétlen választásnak gondolta, és egy iskolaépületben való elhelyezést sürgetett, nem adva hozzájárulást egy köztér részleges beépítéséhez.

Az 1879-ben a Wesselényi utca rendezése során megszületett tér az elmúlt száznegyven évben a város történelmének fontos helyszíne volt: a Klauzál téri vásárcsarnok 1897-es megszületéséig a környék legfontosabb piactereként szolgált, a századfordulón itt működő kávéház és vendéglő pedig igen kedvelt volt a környékbeliek körében. A környező házakban sorra jelentek meg ekkor a különböző munkásegyletek, de 1891-től itt, saját maga tervezte házának ( Almássy tér 15. ) egyik lakásában dolgozott a századfordulós Budapest arcának megszületésében fontos szerepet játszó építész, a Szabadság téri Tőzsdepalotát és az Anker-házat megálmodó Alpár Ignác (1855–1928) is. A téren az 1965-re befejeződött átépítése során a korban divatos utcai sakktáblák egész sora jelent meg, az igazi pezsgést azonban nem ez, hanem az Almássy téri Szabadidőközpont 1983-as megnyitása hozta el. Annak 2007-es bezárása után a környék kulturális központ nélkül maradt, a hirtelen hagyott űrt pedig máig semmi sem tudta betölteni.

Döntésük a páholy részéről süket fülekre talált, így két ellentétes vélemény feszült egymásnak. A helyzetet végül Szabó Ervin oldotta fel: a tanácshoz írt beadványában kifejtette, hogy

a felnőttek egyszerűen elkerülnék az iskolát, a gyerekek pedig átvinnék az iskola szigorát a könyvtárra, egy ilyen intézmény esetében pedig fontos, hogy a betérő otthon érezze magát.

A gondolatmenet végül meggyőzte az illetékeseket, így 1913 végére gyors tempóban megszületett a főváros legérdekesebb, a közel azonos korú tisztviselőtelepi református barakktemplomhoz hasonlóan nem feltétlenül hosszú évtizedekre tervezett épülete.

Az alig ötven négyzetméteres, kapuit a polgármester Bárczy István (1866–1943) jelenlétében, 1913. december 27-én megnyitó épületről mindössze néhány fotó, illetve egy alaprajz maradt fenn, az azonban biztos, hogy az egyszerű fehér falakat kapó, piros tetős épületet az első hetekben valósággal megrohanták az emberek, sőt, a könyvre várók hosszú sorokban álltak, hogy kortárs vagy klasszikussá érett szépirodalmi művekkel térjenek haza.

A méretnek persze voltak hátrányai, így az egyetlen, több részre osztott teremben nemsokára negyvenöt helyett már nyolcvan ülőhely fogadta a beiratkozottakat. A megállás nélküli gyerekzsivaj már az első pillanatokban jelentkező problémája ezzel persze nem oldódott meg, a látogatók azonban egyre feszültebbé váltak, így a vezetőség a térre néző üzlethelyiségek egyikébe költöztette a gyerekkönyveket, hogy a felnőttek és a fiatalok ne zavarják egymást.

A könyvtárat 1919-ig irányító orvos-társadalomtudós, a később Szabó Ervinhez hasonlóan politikai pályára lépett Madzsar József (1876–1940) ezzel persze nem feltétlenül tudott azonosulni, hiszen ő a saját szakmájához közelebb álló munkákat, illetve a számtalan napi-, heti- és havilapot tartotta a gyűjtemény legfontosabb darabjainak, a folyóiratok tartását, illetve a szabadpolcos rendszert azonban a kor szakemberei egyáltalán nem tartották jó ötletnek.

A siker ettől függetlenül persze vitathatatlan volt, hiszen az emberek rohama miatt a beiratkozásokat néhány hétre fel is kellett függeszteni, a környékbeliek csak 1914-ben több mint 84 ezer kötetet kölcsönöztek ki.

A sajtó persze nem volt elragadtatva a kultúra okozta őrülettől:

a Budapesti Hírlap „cigányvásári tülekedésről és rendetlenségről” írt, Gulyás Pál pedig „kiállítási mintafaluba való látványosságnak” nevezte az úttörő gyűjteményt, sőt, kijelentette, hogy „annyi ilyen fiók kellene Pesten, mint az a bizonyos házikó”.

A szerző természetesen a városban ma is látható, a századfordulón felállított, zöld színű, Baetz-féle közvécékre gondolt.

A megnyitás után alig fél évvel kitört első világháború miatt persze egyre kisebb összeg jutott a legfrissebb folyóiratok és kötetek beszerzésére, a helyzetet pedig a háború utáni évek tovább rontották: a Tanácsköztársaság előbb szűkítette a szabadkőművesek mozgásterét, a Horthy-kor hajnalán – alig két hónappal a kormányzó megválasztása után – pedig Dömötör Mihály belügyminiszter nemes egyszerűséggel betiltotta a működésüket, hiszen szerinte a páholyok az

alapszabályaikban kitűzött, kormányhatóságilag is törvényesen elismert céljaik és feladatuk megvalósítása helyett a politikai élet irányítására és a tényleges hatalomnak a kezükhöz ragadására terelték át egyleti tevékenységüket.

Új korszak vette kezdetét, a Barcsay utca és az Almássy tér találkozásánál álló apró épület állapota pedig gyorsan romlani kezdett: a vizesedő falak, a nem működő fűtés, és jó eséllyel a könyvállomány lassú fejlesztése is mind a látogatószám csökkenését eredményezték, az időközben mai helyére, a Wenckheim-palotába költöző Fővárosi Könyvtár vezetői pedig az épület bontását, illetve a fiókkönyvtár elköltöztetését fontolgatták.

Az Ujság 1925. októberében így – talán kissé túlzó módon, de a cikk végén mielőbbi felújítást szorgalmazva – mutatta be az épületet:

A tetőzete elkorhadt, a cserepeket széthordta a szél, az ablakai be vannak törve, a falak omladoznak, a vakolat lemállott és festés helyett az utcagyerekek felirásai tarkitják. Rongyos, kopott és foltos épület, melynek bejáratánál, ha négy lépcsőfokot megyünk, jobbkézfelől egy fehér márványtábla ötlik a szemünkbe. […] 1925-ben Budapesten, egy nyilvános középületen, a szabadkőművesek emlékét hirdetik e sorok. Nem vette el a MOVE, nem tiltakoznak ellene kurzus-egyesületek, nem foglalták le, nem égették el, nem tépték darabokra. […] Az Almássy-téri Deák Ferenc-könyvtárral nem törődnek, nem veszik észre, nem is látják, talán nem is sejtik a létezését mindazok, akiknek módjában állna és kötelessége lenne, hogy gondoskodjanak róla. Ilyen szomoru, szégyenteljes és korhadt középület nincs több az egész fővárosban. Ám a könyvtár mégis hiven teljesíti kötelességét. Belül egyszerre megváltozik a kép. A falak mentén köröskörül polcok és a polcokon katonás rendben könyvek sorakoznak egymás mellett.