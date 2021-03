Bear Grylls legyőzhetetlen, de a piócákkal meggyűlik a baja

A Netflixen látható az extrém túlélőkalandjairól ismert Bear Grylls új, interaktív filmje. Az Animals On the Loose: You vs. Wildban szinte semmi nem valóságos, de mi irányíthatjuk az eseményeket, legalábbis úgy tűnik. Megnéztük, ki tudjuk-e zökkenteni stabilitásából Gryllst, közben megtudtuk, miért nem érdemes egyben megpróbálni lenyelni egy piócát. Kritika.

Majdnem egy év karanténban eltöltött idő sokat tud formálni az ember gondolkodásmódján és ízlésén. Az ingerküszöbünk is komoly változáson mehet keresztül ennyi idő alatt, a legapróbb történések is felérnek egy nagyobb eseménnyel. Sorra nézzük a különböző streaming-szolgáltatók kiapadhatatlan film- és sorozatválasztékát, csak, hogy némi impulzus érjen minket, és már azon sem lepődünk meg annyira, ha lejjebb adunk az elvárásainkból egy kicsit.

Talán Bear Grylls is megérezte ezt, akinek új, a két évvel ezelőttihez hasonlóan interaktív műsora múlt hét óta látható a Netflix hazai kínálatában. Bár a valósághoz most sincs túl sok köze a túlélő-kalandfilmjének, jól lehet szórakozni egyes jelenetein, például amikor hősiesen megmenti magát egy, a szájpadjához odaragadt piócától, vagy a nyakát éppen halálra szorítani készülő kígyóval való harc közben akkurátusan elmagyarázza, mit tegyünk ilyen esetekben.

Ha van valaki, aki véget nem érő energiáiról, folyamatos mehetnékjéről és csökkenthetetlen adrenalinszintjéről ismert, az az exkatona Bear Grylls. Szó sincs arról, hogy mi ne lennénk ugyanúgy elgyötörve egy év otthonlét után, de mit szóljon egy olyan ember, aki arról híresült el, hogy ejtőernyős balesete után nem sokkal megmászta a Mount Everestet, vagy méhkaptárt próbált kifüstölni, hogy megkaparinthassa a benne lévő mézet, de közben egy méhcsípéstől életveszélyes állapotba került? Na meg az is emlékezetes sztori maradhat, amikor beöntést adott saját magának a Csendes-óceán kellős közepén. És akkor arról még nem beszéltünk, hogyan kérte meg a felesége kezét, vagy miként tanította meg a pankrátorból lett színészt, Dave Bautistát tüzet csinálni a saját vizeletéből. Na, ennek az embernek talán még elviselhetetlenebb volt a karantén, mint azoknak, akik nem akarnak folyamatosan halál közeli élményeket átélni.

Éppen ezért nem csoda, hogy a Brit Cserkészszövetség főcserkészeként Grylls tavaly márciusban úgy döntött, hetente jelentkező élő videókban fog különböző tevékenységeket és feladatsorokat ismertetni a cserkészekkel. Úgy tűnik, ez sem kötötte le eléggé az energiáit, így gyorsan leforgatta az Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie-t, melyben a túlélés mellett az állatokkal is meggyűlik a baja.

Az elvárásaink – amiket lejjebb adtuk az elmúlt egy évben – attól is függnek, mennyit tudunk Gryllsről és a műsorai készültének hátteréről. Ha komoly, túlélőtúrákon gyakorta járó emberek vagyunk, jókat fogunk derülni Bear Gryllsen, de ha nem ismerjük ezt a világot, és arról sem hallottunk, hogy a műsor szinte egésze megrendezett, vagy hogy a Túlélőként is emlegetett Grylls olykor motelekben tölti az éjszakákat a forgatások alatt, akár még tátva is maradhat a szánk egy-egy jelenetnél.

A sztori szerint Dél-Afrika legfélreesőbb természetvédelmi területén vagyunk, ahol „teljesen véletlenül” ott van Bear Grylls is, akinek a segítségét kérik, találja meg a rezervátumból kiszabadult vadállatokat, miután valaki vagy valami elvágta az áramos kerítést. Gryllsnek három feladata van, ezek sorrendjét a nézők dönthetik el: meg kell találnia a rezervátumból elbarangolt oroszlánt, egy páviánt és meg kell javítania az elektromos kerítést.

Gyorsan átgondolom, mitől lennék a legrosszabbul Grylls helyzetében. Elég egyértelmű, hogy ha egy oroszlán sétálna velem szemben, az okozná a leghevesebb pánikrohamot, így ezt az opciót választom. A sorrendnek tulajdonképpen nincs akkora jelentősége, mint amivel fenyegetnek az alkotók, valójában dramaturgiailag és az interaktív játék szempontjából fontos, mikor melyik opciót választjuk, hogy egyszer eljussunk kalandunk végére. Ha mégsem választunk ügyesen, akkor a gép felkínálja a visszalépés lehetőségét, így tulajdonképpen

sehogy sem tudjuk kinyírni Gryllst.

Érdemes minden opción végig menni a filmben, már csak azért is, mert egyes jelenetek zseniálisak, ha Oscart nem is, de Grylls valamilyen színészi kitüntetést igazán megérdemelne. Elég csak azt a jelenetet megnézni, amikor a férfi piócát készül enni. A nézőnek itt is két lehetősége van: vagy hagyjuk, hogy Grylls egyben lenyelje a vérszívót, vagy szétrághatja. Egyik opció sem jó, valljuk be, de alá kell írni, Grylls apait-anyait belead a jelenetbe. Hol eszeveszetten rág, mi pedig undorodva nézzük, ahogy szerencsétlen pióca teste kihull a fogai közül, de ha igazán jól akarunk szórakozni, a másik lehetőséget kell választani. Merthogy a pióca lenyelése még Bear Gryllsen is kifog, miután a féreg odatapad a szája belsejéhez. Innentől kezdve pedig heroikus küzdelmet láthatunk, ahogy magát sem kímélve – valószínűleg élete szerepét alakítva – megszabadul a szájába otthonosan befészkelődő állattól.

A film különlegességének számító nézői interakció menti meg attól az Animal On the Loose-t, hogy ne hagyjuk ott a tizedik percben. Merthogy Bear Gryllsék új dobása nem sok mindenben különbözik a You vs. Wildtól, melyben szintén mi dönthettünk arról, mi legyen a Túlélő sorsa. Ami ott még újdonságnak számított, hiszen nem sokkal a Black Mirror Bandersnatch című különleges epizódja után jött ki, az itt már nem akkora extra.

Persze el lehet szórakozni azzal, hogy Grylls a víz alá merülve próbálja-e leimádkozni magáról a nyaka köré tekeredett óriáskígyót vagy csak „simán” a két kezével igyekszik letaszítani, miközben (igen, MIKÖZBEN), hanyag lazasággal magyarázza nekünk, mi a legjobb módszer, ha egyszer mi is hasonló közelségbe kerülnénk egy csúszómászóval. De hogy végig úgy nézzük a túlélőtúráját, hogy közben szinte ő sem titkolja, itt egy profi stábbal forgatott, a valóságtól fényévekre lévő fikciós történetről van szó, azt még a karanténunkban kényelmesen befészkelve is kikérjük magunknak. Nem kell ahhoz jó szemű filmesnek lennünk, hogy észre vegyük a kamuról árulkodó jeleket, mint a több szögből, nyilván több operatőrrel felvett jeleneteket, vagy azokat a beállításokat, ahol Grylls az oroszlánnal „harcol”, de egy pillanatra sem látjuk őket egy képkivágásban.

Ha pedig azt hisszük, majd jól túljárunk Grylls eszén, és megleckéztetjük mindezért a szemfényvesztésért, csúful kudarcot vallunk. Merthogy nem lehet, bárhogy is próbálkozunk, Grylls mindig mindent megold. Elzárja magát az oroszlán elől, becserkészi a páviánt, elektromosságot csihol a rezervátum kerítésébe, legyőzi a kígyót, piócát és a természet összes, az életét veszélyeztető teremtményét. Ha pedig mégsem, van három gyújtórakétája, amit a legreménytelenebbnek tűnő pillanatban fellő, és hipp-hopp, ott teremnek érte a vadőrök, képen kívül természetesen.

Az Animals On the Loose: A You vs. Wild leginkább Bear Grylls színészi képességeit mutatja meg, és bár ad pár jó tanácsot, mire figyeljünk, ha túrázni megyünk, leginkább egy interaktív show-t varázsol elénk. Ezt nézve azonban szinte sosem ijedünk meg, hiszen főhősünk valójában nem kerül veszélybe, akár a tenger csapkodó hullámai között, hulladékokból eszkábált csónakján vergődik, akár oroszlán elől menekül éppen. Talán majd a következő műsorában, de hogy megnézzük-e, szerencsére arról is mi dönthetünk.

Animals On the Loose: A You vs. Wild, 90 perc, 2021, Netflix. 24.hu: 10/4