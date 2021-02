Felrobbantott híddarab és elsüllyedt uszály is fekszik a vízben a Szabadság híd alatt

A Duna által kettéválasztott Budapestet ma tizenhárom közúti és két vasúti híd köti össze, állandó átkelőhelyet azonban hosszú évszázadokon át nem találhattunk volna az 1873-ig külön városokként működő Buda és Pest között.

Az első kőhíd gondolata ugyan már 1436-ban kipattant az udvarát alig három évtizeddel korábban Budára költöztető Luxemburgi Zsigmond fejéből, de sem ő, sem a trónon őt követő I. Mátyás nem valósította meg a nagy álmot, sőt, az négy évszázadon át pihent. Az ügyet gróf Széchenyi István karolta fel újra: munkájának köszönhetően 1842-ben letették a Lánchíd alapkövét, hét évvel később, 1849. november 20-án pedig át is adták a forgalomnak.

A hajóhidak kora ezzel örökre lejárt – gondolták Pest és Buda vezetői, és rövidesen lebontották az akkor negyvenhárom dereglye által felszínen tartott, 1790-ben született hajóhidat, Franz Josef Süftenegger passaui ácsmester munkáját.

A város fejlődése ezzel nem állt meg, sőt, Budapest a századforduló felé közeledve óriási építési lázban égett: sorra nőttek ki a földből az Andrássy út, majd a Nagykörút palotái, az aprócska épületeket pedig egyre nagyobb bérházak váltották. Vészesen közelgett a honfoglalás ezredik évfordulója is, amit a város minden addiginál nagyobb kiállítással akart ünnepelni – a pesti és budai oldalt azonban csak három híd kötötte össze: a már említett Lánchíd, a Margit híd (1872-1876, szigeti lejárója azonban csak 1900-ban készült el), illetve a ferencvárosi és kelenföldi pályaudvar közti kapcsolatot megteremtő, később kétszer is újjáépített Összekötő vasúti híd (1877).

Szükségszerűvé vált tehát az átkelők számának bővítése, így az 1893. évi XIV. tc. kimondta:

a befizetett hídvámokból befolyt összegeket két új híd építésére kell fordítani.

Nemzetközi pályázatot írtak ki az Eskü téri, illetve a Vámház téri átkelők – a mai Erzsébet, illetve Szabadság híd – tervezésére.

Előbbire ötvenhárom, utóbbira huszonegy pályázat érkezett be a fővároshoz, így a döntés nyilvánvalóan nem volt könnyű. Olyannyira, hogy az Erzsébet híd végül nem az első díjat elnyerő, a stuttgarti Ludwig Eisenlohr és Carl Weigle, illetve az esslingeni gépgyár főmérnökeként működött Julius Kübler által szignózott rajzok, hanem a Kereskedelemügyi Minisztérium hídosztályán dolgozók tervei szerint született meg, szomszédja azonban apróbb különbségektől eltekintve úgy vált valósággá, ahogyan azt a MÁV alig két évvel korábban nyugalmazott főmérnöke, a második díjat nyert Feketeházy János (1842-1927) megálmodta.

A mérnök nem csak a folyók felett átívelő szerkezetek terén alkotott maradandót, hiszen több budapesti középület tetőszerkezetét is ő tervezte, köztük a Fővámházét (ma a Budapesti Corvinus Egyetem főépülete, 1870-1874), a Keleti pályaudvar vágánycsarnokáét (1884), az Operaházét (1884), illetve a nemsokára az Operaház Műhelyházává váló Eiffel-csarnokét (1886).

Megszerzett tudását és tehetségét a kiegyezés utáni hazatérése után azonnal kamatoztatta: 1873-1892 között, a MÁV mérnökeként megteremtette a vashidak szabványait – így az ebben az időszakban született vasúti átkelőhelyek mindegyikének tervei a nevéhez fűződnek –, mozdonyfordító korongjait, illetve katonai hídszerkezeteit pedig a világ számos országában adaptálták sikerrel. Életműve legfontosabb darabja természetesen a Szabadság híd, de az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria híd (1893-1895), a Komárom és Révkomárom közt nyújtózó Erzsébet híd (1891-1892) is az ő tervasztalán született.

Az ekkor még Ferenc József nevét viselő híd építése rohamtempóban haladt, 1896-ban ugyanis feltétlenül át kellett azt adni, hogy az Ezredévi Kiállításra érkező milliónyi látogató megcsodálhassa, átkelhessen rajta, és messzire vigye a csodás Budapest hírét.

Az igyekezet meghozta a várt eredményt: 1896. október 4-én megnyitott a Ferenc József híd, aminek utolsó, ezüstből készült szegecsét maga a névadó uralkodó illesztette a helyére.

A tizenhárom centiméter vastag, bükkfából készült kockákkal borított kocsipályát tizenkét villamos ívlámpa, nyolc izzólámpa, illetve negyvennyolc gázlámpa világította meg, így a kor minden fontos technológiáját felvonultatta. 1898-tól villamosok is csilingeltek az utólag a híd két szélére épített vágányokon, harminc évvel később pedig már a menetrend szerint autóbuszok is helyet követeltek maguknak az egyre nagyobb forgalmat lebonyolító hídon.

A vágányokat 1938-ban az úttest közepére helyezték, így akár azt is mondhatnánk, hogy ezzel kialakult a híd mai képe, pedig ez távolról sincs így, ugyanis a budapesti Duna-hidak közül egy sem élte túl a második világháborút.

A Gellért Szállóba visszavonult, a pesti oldalt elhagyó németek az évtizedeken át hirdetett verzió szerint 1945. január 16-án felrobbantották a híd középső részét. Ungváry Krisztián Budapest ostroma című könyvében, német hadijelentésekre alapozva teljesen más történetet oszt meg: aszerint az oroszok bombázták le, hogy ellehetetlenítsék a németek és magyarok visszavonulását.

A lényegen mindez semmit sem változtatott, a főváros pedig két nappal később – a Lánchíd és az Erzsébet híd pusztulásával – száz évet ugrott vissza az időben:

nem maradt ugyanis közúti és gyalogos összeköttetés a Duna két oldala között.

A hidak egyes részei persze állva maradtak: ez a sors jutott a továbbra is az egykori uralkodó nevét viselő Ferenc József hídnak is, aminek két pillére helyén maradt, sőt, egy héttel a fegyverek elcsendesedése után, 1945. február 20-án itt indult meg a főváros első XX. századi pontonhídjának építése.

Military Museum of Southern New England / Fortepan

2 /2 Military Museum of Southern New England / Fortepan

Az öt, 700, illetve 900 tonna teherbírású uszályon álló, a vízállástól függően rendszeres finomhangolást igénylő, sőt a vízbe zuhant elemek által alacsony vízállás esetén veszélyeztetett átkelő közel tíz hónapon át látta el a feladatát. A háború utáni első tél azonban keményebb volt a vártnál, így a jégzajlás miatt január 11-én az uszályokra fektetett járófelületet lezárták, majd a tartó szovjet városparancsnokság parancsára másnap rohamtempóban elbontották az ideiglenesnek szánt szerkezetet.

1946 áprilisában helyrebillentették a menthető részeket, a hiányzó szakaszt pedig az eredeti tervek felhasználásával, Sávoly Pál (1893-1968) vezetése alatt alig négy hónap alatt építették vissza.

Akár másként is történhetett volna

A munkák során a diósgyőri és az ózdi acélgyár anyagából a MÁVAG-ban született hídelemekhez egyszerűbb korlátokat kapcsoltak ugyan (ezeket később helyreállították), de augusztus 20-ra megszületett az Erzsébet és a Petőfi híd folyóba hullott roncsainak anyagát is magában foglaló, a festékhiány miatt szürkére festett, Szabadság nevet kapott utód, aminek középső szakasza épp idén ünnepli a hetvenötödik születésnapját.

Spiegelből Sávoly

A Spiegel Pálként született mérnök 1920-ban szerzett diplomát a József Műegyetemen. Rövidesen Hollandiába távozott, ahol előbb egy amszterdami iroda munkatársa lett, majd önálló tervezőként működött egészen 1925-ös hazatéréséig.

Budapesten is azonnal saját céget nyitott, amit 1948-ban be kellett zárnia, hiszen a Rákosi-korban a mérnököket állami tervezővállalatokba tagozták be. A nevét ekkorra már rég Sávolyra változtatott Spiegel a Mélyépítési Tervező Vállalat hídosztályának vezetői pozíciójába került, majd annak jogutódjánál, az UVATERV-nél dolgozott 1968-ban bekövetkezett haláláig.

Közel ötven éves pályája alatt hidak tucatjait tervezte meg a világ különböző tájain, de Magyarországon is számos munkájával találkozhatunk: a Szabadság híd újjáépítési munkálatai mellett a Lánchíd helyreállítását is ő vezette, de az Árpád híd, a Petőfi híd hídfői, az 1964-ben megnyitott új Erzsébet híd teljes egésze és a Boráros tér átépítése is az ő nevéhez fűződik.