Tom Hanks fogja közvetíteni Joe Biden elnöki beiktatását

Tom Hanks lesz a műsorvezetője január 20-án a Celebrating America televíziós közvetítésnek, amely Joe Biden elnöki és Kamala Harris alelnöki beiktatását mutatja majd meg az amerikai nézőknek. A Deadline híre szerint a ceremónián fellép Justin Timberlake, Demi Lovato és Jon Bon Jovi is, és további nagy nevek is várhatók.

A Celebrating Americát a legtöbb országos csatorna közvetíti az Egyesült Államokban, valamint az interneten is több helyen lehet majd követni. A beiktatás helyszínén, Washingtonban viszont a szokásosnál jóval kevesebben nézhetik meg az eseményt, egyrészt a koronavírus-járvány miatti elővigyázatosság, másrészt a Capitolium fokozott védelme miatt.

Tom Hanks kivette a részét Joe Biden elnöki kampányából is. Több online adománygyűjtő eseményen is megjelent, és maga is jelentős összeggel támogatta a demokrata jelöltet.