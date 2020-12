Nem fáradt: újabb főszerepet vállalt Sophia Loren

Már az is nagy hír volt, hogy tíz év kihagyás után Sophia Loren újra filmszerepben látható az Előttem az élet című regény adaptációjában, ám úgy tűnik, az olasz színészlegenda nem fáradt el a forgatáson, ugyanis a Lengyel Filmintézet bejelentése szerint Loren újabb szerepet vállalt el: Robert Bresson Vétlen Baltazár című kultfilmjének újrafeldolgozásában lesz látható.

A film lengyel–olasz koprodukcióban készül majd, és Jerzy Skolimowski rendezi, a jelenlegi tervek szerint pedig jövő novemberben be is mutatják. Hogy Loren kit fog játszani a filmben, azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Vétlen Baltazárt 1966-ban mutatták be, és egy szamár életének történetét meséli el, aki újabb és újabb gazdákhoz kerül, ki kedves, ki nem az. Bresson annak idején úgy fogalmazott,

a szamár ugyanazokat a szakaszokat éli át, mint egy ember: gyermekkorában a becézgetést, érett korában a munkát, a tálentumot az élet feleútján, s a végső misztikát, mely a halált közvetlenül megelőzi. A szamár hordozza a relikviákat, s meghal aztán, mert az emberek bűneit hordozza.

Skolimowski filmje a Lengyel Filmintézet közleménye szerint keserű történet lesz, amely megmutatja az élet morális kódexét.