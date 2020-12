Nicolas Cage a káromkodás történetéről oktat a Netflixen

Ismeretterjesztő sorozatot fog vezetni jövőre a Netflixen Nicolas Cage. A csúnya szavak története (History of Swear Words) az angol nyelvű káromkodások eredetét, popkulturális jelenlétét, tudományos és kulturális jelentőségét mutatja majd be. Hat részt terveznek, többségében négybetűs szavak köré épül majd az epizódlista.

Noha a koncepció vicces műsort ígér, és Cage vendégei között komikusok is lesznek (például Sarah Silverman), azért annyiban komoly lesz a sorozat, hogy nyelvészeket és kultúrakutatókat is megszólítanak majd. Cage nemsokára a CBS csatornán is felbukkan majd, mert egy nyolcrészes sorozatban Joe Exotic vadállatgyűjtőt és állatkert-tulajdonost fogja eljátszani.