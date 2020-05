Nicolas Cage alakítja Joe Exoticot, a bebörtönzött, meleg tigriskirályt

Ennél tökéletesebb szereplőválasztás egyszerűen nem létezhet.

A karantén legnagyobb slágerének bizonyult a Netflix hétrészes dokusorozata, a Tiger King, amelyben a bundesliga-frizurás állatkerttulajdonos, Joe Exotic döbbenetes sorsát követhetjük egészen a börtöncelláig, amiért bérgyilkost küldött főellenségére, egy állatvédőre. A sorozatot 34 millióan látták, és az összes híresség erről beszél, akkora lett az őrület körülötte, hogy még Donald Trump is arról viccelt egy sajtótájékoztatón, megfontolja, elnöki kegyelmet adjon-e a 22 évre elítélt Exoticnak. A siker láttán nem is lehetett kérdés, hogy érkezik a játékfilmes feldolgozás, és Exotic meg is osztotta a nyilvánossággal, hogy szerinte természetesen Brad Pittnek kellene játszania őt.

Ez a vágya ugyan nem teljesült, de ennél sokkal jobb döntés született: a Variety információja szerint a féktelen grimaszok és az Oscar-kompatibilis trash királya, Nicolas Cage alakítja majd Exoticot a CBS-nél készülő, nyolc részes sorozatban.

Ráadásul e

Megöltem a férjem, és megetettem a tigrisekkel? Ugyan már, micsoda képtelenség Ugyan a Trumpra zavarba ejtően emlékeztető Joe Exotic tűnik a főszereplőnek, de a Netflix dokusorozatának minden szereplője percről percre bizarrabb történetet tár elénk, és a legdöbbenetesebb az, hogy mindez valóban megtörtént.

z lesz Cage belépője a tévé világába, de hát ennél tökéletesebb belépőt nem is tudunk neki elképzelni. Aki esetleg kételkedik benne, hogy Cage készen áll a bosszúéhes, teljes átéléssel őrjöngő, oklahomai suttyó szerepére, annak ezt a videót ajánljuk:

