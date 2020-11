Meryl Streep és Nicole Kidman a Broadwayról siet egy leszbikus tinédzser segítségére

A Broadway tavasz óta zárva, de a streaming-szolgáltatók gondoskodnak róla, hogy a közönségnek legyen mivel vigasztalódnia. A The Prom című musicalt 2018-ban mutatták be, nagy siker lett, hat Tony-díjra jelölték. A sztori négy Broadway-színészről szól. Annyira meghatja őket a neten egy leszbikus tinédzser története, akinek az iskola nem engedi, hogy elvigye a barátnőjét a szalagavatóra, hogy úgy döntenek: a lány segítségére sietnek. Egyből neki is indulnak, hogy fenekestül felforgassák a konzervatív Indiana-állambeli kisváros életét. A Netflix leforgatta a musical filmverzióját, amely majd december közepén debütál, de most közzé tették az előzetest. A sztárokat nem spórolták aki a filmből, a bohém színészeket Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman és Kerry Washington alakítják.

A filmet Ryan Murphy rendezte, akivel a Netflix 2018-ban kötött 300 millió dolláros, ötéves szerződést, de egyelőre nem igazolta vissza a belé fektetett bizalmat. Meglátjuk, a The Prom változtat-e ezen. A Broadway-sikerek meglovaglása mindenesetre nem rossz irány, a Disney+ a nyáron nagyot kaszált a Hamilton-musical színházi felvételének bemutatásával.