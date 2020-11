Cseh László alaposan átvert mindenkit a Nicsak, ki vagyok?-ban

Fogalmunk sem volt még, milyen év vár ránk, amikor februárban még azt hittük, el is értük a mélypontot azzal, hogy a két vezető kereskedelmi tévéadó egyaránt arra ítélte a nézőit, hogy csúf álarcok mögé bújtatott celebek kilétét találgassa vasárnap esténként. Azóta történt a világban pár dolog, ami némiképp perspektívába helyezte a tragédia fogalmát, úgyhogy a Nicsak, ki vagyok? második évadának a híre már elveszett a hírek tengerében. A TV2 zenés showműsora annyit már elárult előre, hogy az első évadból csak Ábel Anita és Kajdi Csaba maradnak a zsűriből, sőt, a csapatkapitányok is ők lesznek: előbbi Csonka Andrással és Király Viktorral, utóbbi pedig Mádai Viviennel és Pápai Jocival alkot egy csapatot.

A szabályok lényege nem változott: a két csapat egymással versengve próbálja kitalálni, kit rejtenek az álarcok, ez mindenképpen előny az RTL Klubon futó vetélytárs műsorral, az Álarcos énekessel szemben, ahol ez a versengés hiányzik. Még egy újítás is volt, az ún. szuperképesség, amely a szereplők hobbiját takarja, mely elvileg segíti a játékosokat, és amelynek köszönhetően még meglepő dolgok is kiderülhetnek. Amin viszont a nem gyakorlott Nicsak, ki vagyok?-néző leginkább megdöbben, az nem az, hogy ki volt a Kukorica vagy a Hattyú, hanem az, hogy ez a műsor három és fél órán keresztül tart, ennyi idő alatt kell leleplezni a négyből három szereplőt.

Ami a két csapatot illeti, Kajdi Csaba és Ábel Anita látható rutinnal és élvezettel osztják egymást: előbbi folyton Ancsának hívja az utóbbit, Ábel Anita pedig nemcsak Kajdit, hanem annak a két csapattársát is szurkálja, amikor csak tudja. Közülük egyébként Pápai Jocit a saját csapattársai is nagyobb aktivitásra buzdították, mert mintha nem nagyon lett volna ott lélekben a stúdióban, ehhez képest kétszer is helyesen tippelte meg, kit rejt a maszk. Sőt, meg tudta győzni a csapattársait is, hogy elfogadják a megérzéseit.

Ezeknek köszönhetően a Kajdi-féle 1. csapat kettő-nullra elhúzott, a harmadik körben pedig egyik csapat se kapott pontot. Először a Kukorica kiléte vált ismertté: általános meglepetést okozva az alaposan lefogyott Lagzi Lajcsit takarta a jelmez, akinek tévés szerepléseiről épp nemrég írtunk abban a cikkünkben, mely a büntetett előéletű celebeket vette sorra. Utána Zsédáról került le a hattyúmaszk, ezt a kettőt tehát eltalálták Pápaiék.

A harmadik, a Ló azonban mindenkin kifogott: bár azt jól látták a játékosok, hogy sportolóról van szó, egyiküknek se jutott eszébe Cseh László, aki azzal is elárulta sportolói mivoltát, hogy látványosan nem tudott énekelni (akármit is mondott erről a műsorvezető Tilla), a segítségnek szánt kisboltos utalással pedig mindenkit átvert, hiszen erről mindenki Nánási Pálra asszociált, de ezt rosszul tették.

A műsorban elgondolkodtatóan sokat elemzik még a szereplők testét, néha áttévedve a szexizmus területére („Gyönyörű mellei vannak, az biztos” – mondta a Tigrisről Csonka András, mire Ábel Anita vissza is kérdezett, hogy kit érdekel a melle?). Persze, a maszk mögé rejtett szereplőket gyakran a külsejükről lehet leginkább megismerni, de akkor is túlzásnak tűnik, hogy arról volt szó csaknem egész este, hogy melyik közepesen ismert magyar hírességnek mekkora a vádlija vagy kockás-e a felsőteste. És persze jöttek az olyan olcsó poénok is, mint amilyet például Pápai Joci sütött el:

– Álljunk bele Fresh Andiba? – kérdezte Kajdi Csaba arról, hogy akkor őt tippeljék-e Tigrisnek.

– Ketten?! – csapta le a magas labdát az énekes.

A Nicsak, ki beszél? ettől még továbbra is jól támaszkodik a két csapat tagjai, de különösen a kapitányaik közötti kölcsönös ugratásokra, és nyilván a járvány miatt most szóba se jöhet az élő adás, mely az első évadnak jót tett. A hátralévő öt adásban pedig egész biztosan szóba kerül még vagy két tucatnyi hazai, híresnek gondolt ember bokája és feneke is.

Arra pedig várni kell, hogy kiderüljön, ki a Tigris, az pedig biztos az első adás után, hogy az 1. csapat vezet kettő-nullra.