Tudod, mi a különbség a ragadozó és a zsákmány között?

Sorozat készült Az ember, akit Ovénak hívnak című regény szerzője, Fredrik Backman bestselleréből, a Mi vagyunk a medvék (Björnstad) című regényből (a könyv magyarul is megjelent, matinéztunk is belőle). A svéd sorozat az HBO Europe gyártásában készült, ezért ősszel az HBO-GO is műsorára tűzi majd, most pedig már látható is hozzá az első előzetes.

A sorozata története egy kisvárosban játszódik, amely folyamatosan zsugorodik a területét egyre szorosabban körülölelő fák miatt, de most, hogy az ifjúsági hokicsapat esélyes az országos elődöntő megnyerésére, a település összes reményének megvalósulása egy maréknyi tizenéves fiún múlik. Ez a nagy teher egy erőszakos cselekményhez vezet, ami traumatizál egy fiatal lányt, és fenekestül felforgatja a város életét. A gyanúsítgatások úgy terjednek el a városban, mint hullámok a tóban, és végül minden helyi lakosra kihatnak.

A Mi vagyunk a medvék rendezője Peter Grönlund, a főszerepekben a legutóbb A Kalifátus c. Netflix-sorozatban is látott Aliette Opheim, továbbá Ulf Stenberg, Tobias Zilliacus, Miriam Benthe és Oliver Dufaker látható. Fredrik Backmannal tavaly interjút is készítettünk, ami itt olvasható.