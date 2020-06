Lakásokban, játékautókkal készítette el új reklámjait a Škoda

A koronavírus-járványnak a reklámiparra is óriási hatása van, és nem feltétlenül úgy, ahogyan azt elképzelnénk.

A világ jó része hónapokig az otthonában ült (vagy éppen ül most is), és csak a legszükségesebb dolgok miatt indult el a legközelebbi boltig, vagy intézte el a halaszthatatlan dolgait, mindez pedig a reklámiparra is óriási hatással van. A változás következtében számtalan termék eladási mutatói csökkentek, a kihívásokat pedig mindenki másként próbálja meg leküzdeni. Az 1994-ben a Volkswagen-csoport tulajdonába került Škoda autógyár humorral és kreativitással veszi fel a harcot a nehézségekkel, ennek eredményeként pedig legújabb, nemzetközi reklámkampányának rövid szpotjait nem városi, vagy hegyi utakon, hanem lakásokban forgatták.

Az Optimist kreatív ügynökség és a Halal nevű produkciós cég együttműködéséből született négy, alig félperces anyag a gyártó három utcai terepjáróját, a Kodiaq-ot, a Karoq-ot, illetve a Kamiq-ot helyezi a középpontba.

Az egyik anyagban egy lakás különböző pontjait járjuk körbe, eljutva a nappaliból, a fürdőszobán át egészen a konyháig, ahol a lisztes munkalap, illetve a tojások sem állíthatják meg a kisautót:

Egy másikban egy épp dolgozó férfi sétáltatja meg az apró modellt, óriási felfordulást és károkat okozva az akciófilmbe illő mutatványokkal:

A kenyértartóból induló vörös modell pedig önálló életre kelve indul felfedezőútra: