Majsai-Nyilas Tünde: Köszönöm kollégáimnak, hogy kiálltak a Vígszínházban történt igazságtalanságok ellen!

Mint ismeretes, hétfőn jelent meg cikkünk arról, hogy több egykori dolgozó szerint mérgező légkör uralkodik a Vígszínházban, amit megszólalóink szerint nagyrészt Eszenyi Enikő igazgatói viselkedése vált ki. Fenyvesi Lili, ma már külföldön élő, egykor a Vígszínházban rendezőasszisztens és a szintén Németországban élő Néder Panni, a Víg Túl a Maszat-hegyen című 2010-es előadásának rendezője is elmondta, milyen nyilvános megalázásoknak és verbális erőszaknak volt elszenvedője és tanúja az intézményben töltött idő alatt. Míg a hét elején a Vígszínház korábbi dolgozói csatlakoztak csak hozzájuk, azóta megszólaltak a társulat jelenlegi tagjai közül is páran.

Börcsök Enikő előbb a hvg.hu-nak adott interjút, majd Halász Judittal közösen az ATV Híradójában is beszéltek a szerintük tűrhetetlen helyzetről, ami a színházban Eszenyi vezetése miatt kialakult. Ebben elmondták azt is, mit tennének, ha mégis Eszenyit választanák újra a márciusban esedékes igazgatóválasztáson: Börcsök azt mondta, azonnal felállna, Halász pedig azt mondta, ő már ötven évet kibírt a Vígszínházban, rengeteg igazgatóval dolgozott, így vagy teljesen kiszáll, vagy csak reménykedik abban, hogy megváltozik a helyzet.

Most Majsai-Nyilas Tünde, szintén a Vígszínház jelenlegi tagja a Facebookon megköszönte nekik a kiállást:

Halász Judit és Börcsök Enikő kollégáimnak köszönöm, hogy a Vígszínházban történt igazságtalanságok, hatalommal való visszaélés, a lelki es fizikai erőszak ellen kiálltak!

Nem tudom, kinek lesz bátorsága még ebben az egyébként is szerencsétlen, egymásra utalt, rendkívüli helyzetben kiállni. Nem akarok senkit magammal rántani vagy rossz helyzetbe hozni.

Nem várom meg az összefogást.

Egy biztos, bármit kaptam is eddig, bármit kaptam volna is a jövőben, sosem tudnék többé tükörbe nézni, ha e két bátor, jeles, imádott kollégám mellé nem állnék.

Vigyázzon magára és az arcára mindenki saját tehetsége és jelleme szerint!