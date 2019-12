Mézkirálynő nyitja a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált

Január végén ismét BIDF, az év egyik legjobb dokus rendezvénye, mely Sundance-kedvenc filmmel nyit.

Sundance-nagydíjas, Oscarra nevezett környezetvédő filmmel indul a BIDF 2020. január 27-én. A macedón film, a Honeyland, avagy Méz-királynő egy olyan asszonyról szól, akinek a méhek a bajtársai, a méz pedig a legnagyobb vagyona. A fesztivál február 2-ig tart majd, és, ahogy megszokhattuk, műsorra kerül egy sor olyan egyedi, és/vagy díjnyertes, fesztiválkedvenc doku, amelyeket Magyarországon először a BIDF-en láthat a közönség.

A Fesztivál szokásosan verseny is, magyar és nemzetközi zsűri, valamint diák- és nyugdíjas zsűri dönt a pénzdíjakról hat kategóriában. A filmek vetítése után a közönség találkozhat a meghívott alkotókkal is. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválra már most lehet jegyeket és bérletet venni a BIDF és a Cinema City Aréna weboldalán, valamint a moziban, így akár karácsonyi ajándék is lehet kultúrakedvelő kispajtásoknak. További információ a fesztivál hivatalos weboldalán és Facebook-oldalán.

Kiemelt kép: BIDF