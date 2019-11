Éjféli zár egyelőre nem lesz a bulinegyedben, de szigorodik a rendszer

A hetedik kerületi képviselő-testület november 25-én egy rendkívüli ülésen a bulinegyed sorsáról is döntött. Nem lesz januárban éjféli zár, de egy objektív kritériumrendszert dolgoznak ki, hogyan változzon a nyitva tartás a jövőben.

Több mint két éve, hogy a sajtó komolyabban a foglalkozik a bulinegyed problémáival, és a lakosság aktívabb része az önkormányzattal hadakozik, hogy a szórakozóhelyek okozta károk enyhüljenek, sőt, ha lehet, éjfélkor zárjanak be. 2017 októberében az önkormányzat a saját bérleményeinél szigorított: önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségeket nem adnak ki kocsmának, és a korábban bérbe adott helyiségek funkcióváltását sem támogatják. Az éjféli zár kérdésére azonban nem találtak konkrét megoldást, és Vattamány Zsolt volt polgármester egy népszavazással igyekezett minden oldalnak kedvezni, de a voksolás érvénytelen lett. Alábbi cikkünkben pontokba is szedtük, mi történt eddig a bulinegyedben.

Az októberi önkormányzati választások után a DK-s Niedermüller Péter ült a polgármesteri székbe, és az a Garai Dóra is bejutott a képviselő testületbe, aki az Élhető Erzsébetváros Facebook-csoportból kinőtt civil szervezet színeiben indult. Garaiék mindig is határozottan kiálltak az éjféli zár mellett, és a választások után nem sokkal már be is adtak egy előterjesztést, ami a 2013-ban hozott rendeletet módosítaná. Ez a rendelet (pontosabban a 2. számú melléklete) tette lehetővé, hogy a ma bulinegyedként ismert környéken, a Károly körút, a Király utca, az Erzsébet körút páratlan oldala és a Rákóczi út által határolt területen nyitva maradhassanak reggelig a szórakozóhelyek.

Garai Dóra ezt módosítaná, és szeretné, ha 2020. január elsejétől élne az éjféli zár. Ezt a testület végül leszavazta.

Az Élhető Erzsébetváros Egyesületének tagjával két évvel ezelőtt interjúztunk is, Garai akkor is hangsúlyozta, hogy a vendéglátóhelyeken van a sor, és nem nekik, a civileknek kéne engedniük.

A november 25-i rendkívüli ülésen egy másik előterjesztés is foglalkozott a témával, ezt viszont el is fogadta a testület. Ez is sürgetné a megoldást, támogatj az éjféli zárórát, ám nem egyből égetné fel a bulinegyedet.

A megszavazott tervezet a következő hónapokban egy szakmai bizottságot állít fel az önkormányzati képviselők (hárman Belső-Erzsébetvárosból), a rendőrség, a biztonsági szolgálatok, a civil szervezetek, illetve a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek bevonásával. Egy objektív kritériumrendszert hoznak létre, amely a jövőben szabályozhatja, ki meddig tarthat nyitva.

Ezen kívül évi egymilliárd forintos támogatást kérnek a kormánytól, amely a turizmus után hagyott romokat hivatott orvosolni és a lakók életkörülményeit javítaná. A Niedermüller által benyújtott javaslat alapján továbbá a rövidtávú szálláskiadás, azaz az Airbnb szabályozása miatt is egyeztetést terveznek a kormánnyal.

Ahogy legutóbb, még a népszavazást megelőző ülésen, úgy most is heves vita alakult ki a bulinegyedről a képviselők és a lakók között. A helyiek egy részének elfogyott a türelme, mások meg örülnek, hogy legalább van hova kimozdulni. Még akkor is, ha a mostani állapot tarthatatlan – a hétfői ülésen azonban még nem történt érdemi változás.

A következő lépés, hogy február 28-ig feláll a bizottság, hogy március-április környékén már életbe léphessen az éjfeles záróra azoknak, akik nem felelnek meg az új kritériumoknak.

Kiemelt kép: Farkas Norbert /24.hu