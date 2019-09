Férjével tér vissza a képernyőre Steiner Kristóf

11 év után új műsorban lesz látható Steiner Kristóf. A Blikk azt írja, hogy a Viva Tv egykori műsorvezetője a Youtube-on tér vissza Kristóf’s Kitchen in The Studios című vegán főzőműsorában. melyben férje, Nimrod Dagan sous chefként segíti majd.

Az október 1-jén induló, keddenként jelentkező, félórás adás egyszerre felhőtlen főzős műsor és izgalmas talkshow, ahol – miközben mellőznek minden állati alapanyagot – a nézők egy új oldaláról is megismerhetik az adott rész sztárvendégét.

Ez nem egy szimpla főzőműsor. Ez az én konyhám, beköltözve egy forgatási helyszínre, ahol ugyanolyan természetes maradhat a folyamat, ahogy az az én saját otthonaimban is zajlik. Fontos megkötés volt a szerkesztőktől, hogy a felvétel előtt a sminkszobában ne beszélgessünk a vendégekkel, a nagy találkozások történjenek a kamerák kereszttüzében. Volt köztük, akit már régóta ismertem, de volt, akivel még nem találkoztam, bár régóta kíváncsi voltam rá, vagy épp neki volt sztorija velem

– mondta el a lapnak Steiner, aki azt is fontosnak érzi, hogy az emberek megismerjék szerelmét.

Rengeteg helyzetben érzem azt, hogy a jelenléte sokakból lelkesedést vált ki. Ez nekem azért nagy öröm, mert én magam tudom, hogy ő milyen értékes, hogy mennyire tehetséges mindenben, amihez nyúl. Mi legbelül nagy szimbiózisban élünk, írásban, színházban, social mediaban és persze, főzésben is. Nagy büszkeség, ha az emberek vele is megismerkedhetnek. Szeretném az ő személyiségét is megosztani másokkal, hogy ne csak a srác legyen, aki mindig velem van.