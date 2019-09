Meghalt Luigi Colani, legendás autótervező

Tervezett autót a Fiatnak, Alfa Romeónak, a BMW-nek és a Volkswagennek is.

Hosszan tartó betegség után meghalt Luigi Colani, a kurd-lengyel származású német dizájner – írta meg a Welt. Az élete nagy részét Berlinben leélő Colani 91 éves volt, utolsó éveit már Kínában töltötte.

Pályáját az 50-es években kezdte Németországban, ekkoriban tervezett autót a Fiatnak, az Alfa Romeónak, a Volkswagennek, a Lanciának és a BMW-nek is. 1957-ben nevét Lutzról az olaszos hangzású Luigi-ra változtatta. A 60-as évektől tervezett bútorokat, majd egyre szélesítette portfólióját: a golyóstolltól a zongoráig sokféle tárgy dizájnja került ki a tervezőasztaláról. Szokatlan formavilága vált kézjegyévé, ami miatt a szakmán túl is ismertté vált a neve. Számos díjat is kapott, ám extravagáns megoldásai miatt kívülálló maradt a mainstream ipari formatervezés világában. Egyszer így fogalmazta meg hitvallását:

A Föld kerek, minden égitest kerek, és elliptikus pályákon mozognak. Ugyanezeket a körkörös, gömb alakú mikrovilágokat találjuk a mikrokozmoszainkban is. Még a szaporodás során is a kerek formák hoznak minket izgalomba. Miért csatlakoznék hát az eltévelyedett tömeghez, amely mindent szögletesre akar csinálni? Inkáb Galileo Galilei filozófiáját követem, az én világom is kerek.

