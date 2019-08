Jason Momoa készen áll, hogy ő legyen a következő Szikla

Hatalmas, kigyúrt, szívdöglesztő férfiisten – és a nyilatkozatai, valamint közösségimédia-jelenléte alapján egy cuki bumburnyák. Épp, mint A Szikla, akinek pár év múlva remélhetőleg a nyomdokaiba lép – mert még csak ma 40 éves.

Hogy más szelek fújnak a Polinézia szigetein, azt az is bizonyítja, hogy két ilyen fergeteges figurát is kapott onnan a szórakoztatóipar: Dwayne Johnson szamoai anyától, mai ünnepeltünk, Jason Momoa pedig a Paradicsom földi megfelelőjéről, Hawaiiról származik, ezt pedig büszkén bele is énekli minden egyes Instagram-megosztásába, ennek köszönheti Khal Drogo szerepét. Meg hát egyébként is: le sem tagadhatná az egészet. Az sem meglepetés, hogy Momoa végül kreatív szakmában kötött ki, hiszen apja-anyja művész, előbbi festő, utóbbi fotográfus – hogy Jason miért indult eredetileg a tudományos pálya felé, az rejtély, mindenesetre tengerbiológiát tanult, majd a „vadon élő állatok biológiáját” hallgatta a főiskolán, meg, tengerparti gyerekhez illően, egy szörfboltban dolgozott. Egy magafajta jóképű sráchoz képest későn kezdődött a színészkarrierje: már húszéves volt, amikor a Baywatch Hawaiiba beválogatták. Ám az, hogy egyből nagy és éveken át fennmaradó szerepet kapott, ráadásul alig egy évvel azután, hogy modellkedni kezdett, jelzi, hogy mennyire képernyőre termett, értve ez alatt, hogy igazi fehérneműmodelles szépfiú volt, ami – minden tárgyiasítás nélkül – elég jó ajánlólevél a filmszínész-karrierhez Amerikában.

A Baywatch Hawaii negyvennégy epizódja, és egy-két évig tartó világ körüli utazgatás után pár projekt erejéig továbbra is ügyeletes szépfiúként foglalkoztatták a castingosok. A Baywatch Hawaii esküvő című rémes spinoffban, a Defektes derbi című ZS-kategóriás vígjátékban, a Lily hazatér című tévéfilmben és a Tiszta Hawaii (North Shore) című sorozatban gyakorlatilag ugyanazt a kockahasú, farkasnézésű kreol szívrablót alakította, annyi különbséggel, hogy utóbbira már berasztásodott a haja. Ami aztán következő nagy szerepéhez, a Csillagkapu – Atlantisz Ronon Dexének megformálásához pont jól is jött. A sorozat forgatása idején, 2008-ban szerezte emblematikus sebhelyét: egy kocsmai balhé során egy férfi egy törött sörösüveggel arcon csapta, Momoa arcát több mint száznegyven öltéssel, plasztikai műtéttel hozták helyre, támadója pedig ötéves börtönbüntetést kapott.

A sebhely mindenesetre szerencsésen helyrejött, egész kevés nyoma van, az pedig passzol is a Momoa által azóta játszott figurákhoz. A Csillagkapu – Atlantiszban eltöltött négy év után ugyanis már nem sokat kellett várnia a szerepre, amivel Momoa elkezdhetett átevezni a szépfiúból egy másik karakterre, a benga férfiistenség felé: 2011-ben jött a Conan, a barbár rebootja, ami jó ugyan nem lett, Jasonnek ugyanakkor újabb adag ismertséget hozott egy újabb karakterben, aminek kétségkívül köze volt ahhoz, hogy ő kapta a Trónok harca megabarbárjának, Khal Drogónak a szerepét. Meg persze annak is legalább ugyanekkora köze volt a dologhoz, hogy – mint ismeretes – Jason Momoa népének ősi harci táncát, a Hakát vezette elő a castingon, ami úgy illett a dothrakiak kultúrájához, mint szóda a fehérborhoz:

Érdekes momentuma a történetnek, hogy bármennyire is azt hinnénk, hogy a Trónok harca azonnal megnyitotta a kapukat a nagy lehetőségek és nagy pénzek felé, nem ez történt: egyik B-kategóriás semmiséget vállalta el a másik után, Sylvester Stallonéval lövöldözött a Fejlövésben, bohóckodott a Farkasok és a Debug című ZS-horrorban. Ebből az időszakból egyetlen igazán említésre méltó eredménye az, hogy saját produkciós cégével kihozta a Vadcsapáson (Road to Paloma) című bosszúfilmet, melyet ő írt, rendezett, főszerepelt amellett, hogy producere is volt a filmnek. Nem lett ugyan egy remekmű, és csak néhány moziban és on-demand forgalmazták, de azért mégiscsak rendezői debütálás volt, nem is nagyon rossz, és a cégnek is nagy előrelépés volt. A Pride of Gypsies, Momoa produkciós cége ugyanis – amiről a színész Insta-oldala is a nevét kapta – korábban inkább kisebb projekteken, rövidfilmeken dolgozott.

Lassan azért megérkeztek az említésre méltóbb projektek, legalábbis a stábban előforduló nevek tekintetében, de minőségben is be-becsorgott egy-egy jobb darab. A The Red Road című drámasorozata már egészen erős volt, de kannibálként feltűnt Ana Lily Amirpour The Bad Batch című disztópiájában, ott volt a Sugar Mountain című thriller-komédiában, sőt, a nem túl jó, de legalább Bruce Willisszel forgott Volt egyszer egy Venice-ben is. 2016-ban saját sorozatot is kapott, ez volt a Frontier, egy szőrmekereskedős történelmi dráma, ami aztán a Netflixnél kötött ki, tovább emelve Momoa ázsióját, ami ekkorra azért már nagyon közel volt a szupersztár-státuszhoz.

Ekkorra ugyanis – egy hawaii származású egykori tengerbiológushoz illően – stílszerűen behúzta magának Aquaman karakterét, amihez, lássuk be, keresve sem találhattak volna jobban illő színészt. Először 2016-ban láthattuk ebben a szerepben a Batman Superman ellen – Az igazság hajnalában, majd egy évvel később Az Igazság Ligájában, 2018-ban pedig a kizárólag neki szentelt, megabüdzsével készült, csilli-villi és borzasztóan szórakoztató, különálló Aquaman film is elkészült. Jason Momoa ezzel végképp belépett az A-listások közé: Aquaman karaktere feltűnt a Lego-kaland 2-ben, mint a popkultúra alapeleme, a filmhez már készül a második rész, ő maga most töltött hosszú heteket Budapesten az übermenő Dűne forgatása miatt, most épp az Apple TV See című disztópia-sorozatán dolgozik, és azt pletykálják, az 1993-as Cliffhanger remake-jében is szerepelni fog, miközben saját cége is felvirágzott.

Magyarán nagyon úgy tűnik, hogy Momoa megérkezett a kaland-akciószínészek élmezőnyébe, nem is csoda, hiszen csak azért van némiképp lemaradva testméreteit tekintve Dwayne Johnsontól, mert Dwayne Johnsont szimplán nem lehet utolérni. Más tekintetben is hasonló karakternek tűnik a két óceániai istenség, mindketten rajongó családapák – Momoa Lenny Kravitz egykori nejét, Lisa Bonet-t vette el, két gyerekük van –, iszonyú keményen edzenek, és nem mellesleg nem veszik magukat túl komolyan, aminek köszönhetően Hollywood két legszórakoztatóbb Instagram-profilja hozzájuk tartozik. Momoa ugyanakkor a korkülönbségből is eredően fiúsabb, bulizósabb, igazi szabad lélek sörrel és motorral, no meg nem is tolja még annyira és annyi irányból a showbusiness-t, mint Johnson, de biztosak lehetünk benne, hogy mindez csak idő kérdése.

Momoa emellett iszonyú tudatos, ha a hawaii gyökereiről, vagy bármilyen őslakos közösség értékeinek védelméről van szó. 2016-ban a Standing Rock indiánrezervátum vizeit és ősi temetkezőhelyeit veszélyeztető csővezeték elleni tiltakozás egyik hangadója volt, többek között Leonardo DiCaprio mellett. A napokban pedig Dwayne Johnsonnal együtt csatlakozott a hawaii Mauna Keára tervezett óriási teleszkóp telepítése elleni tiltakozáshoz, a hegy ugyanis a hawaiiak számára szent hely, amit a teleszkóp telepítése feldúlna. Általában a klímakatasztrófa és a műanyagszemét kérdése is mostanában kezdte foglalkoztatni, még az is lehet, hogy hamarosan ő is csatlakozik a harcos környezetvédő hírességekhez. Nem jönne rosszul az ügynek, ha maga Aquaman is mellé állna!

