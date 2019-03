Kerámiadoboz helyett fémhálóval szúrnak le egy terézvárosi bérházat

A Nagymező utcában N38 néven indult hotelprojekt eredményét karácsonykor már biztosan láthatjuk. De kell ez a fővárosnak?

Furcsa épületté változik át a Nagymező egy századfordulós bérháza – írtuk közel két évvel ezelőtt egy, a terézvárosi Nagymező és Ó utca sarkára tervezett butikhotelről. A Rockwood Holding a 2008-ban megvásárolt kétemeletes Nagymező utca 38., illetve Ó utcai szomszédai – az egyemeletes 28., illetve a földszintes 30. – területén a pénzügyi válság miatt nem azonnal, hanem közel egy évtizedes késéssel futott neki a projektnek, a köztes időben pedig az Instant nevű szórakozóhely bérelte az épületeket.

Az NM38 néven dédelgetett projekt persze azokban az években sem állt le teljesen: 2012-re sikerült megegyezni az önkormányzattal, a Garancsi István cége által a Kopaszi-gátra megálmodott BudaPart-projektet is formába öntő Stúdió100 Architects terve fennakadás nélkül jutott át az építési hatóságokon, illetve az opponensen.

A rossz állapotú épületek helyreállítása nyilvánvalóan nem tűnt jó befektetésnek a minél nagyobb szálloda építésében érdekelt befektető számára, a sarokbérház homlokzatának megtartásával születő, mázas kerámia- és üveg téglatesttel megkoronázott Nagymező utcai oldal, illetve az Ó utcai, szürke műgyanta bevonatú kocka azonban érdemtelen módon, harmóniára való törekvéstől mentesen készült megváltoztatni a többé-kevésbé egységes, alacsony számú modern épületet rejtő utcákat:

A honlapján a Kodály Köröndnél megálmodott, a 2014-es, óriási károkat okozó tűzesettel hirtelen elfeledett Andrássy Palace Gardens-projekttel (az épület ügye azóta új beruházó kezébe került, de a helyzet azóta sem rendeződött megnyugtatóan), illetve a tervasztalon maradt Budapest Gate and Country Club tervével (a kiszemelt terület 2014-ben Mészáros Lőrinc egyik cégéhez, a Búzakalász 66 Felcsút Kft-hez került) villantó Rockwood Holding oldalát cikkünk megjelenése után alig tizenhét órával, az Alfahír írásunkat szemléző munkatársa már nem érte el (az ma is elérhetetlen), noha a Rockwood az OPTEN cégjegyzéke szerint ma is működik, mi több, azt továbbra is az OLAF által feltárt csalássorozatban főszereplő Elios Zrt.-ben egykor Tiborcz Istvánnal együtt tulajdonos Erdei Bálint vezeti.

A honlap eltűnése nem jelentette azt, hogy a munkák is leállnak – az épület a következő hónapokban eltűnt, május derekán pedig a napi.hu egy fontos változásról számolt be: a területen a Budapesten vendéglátóhellyel – a franchise rendszer tagjaként a Vörösmarty téren működő Hard Rock Caféval – már rendelkező Hard Rock nyit 133 szobás hotelt.

Eldőlt: Hard Rock Hotel nyílik az Instant helyén Budapesten A semiole indiánok által tulajdonolt hotel Berlinnel, Londonnal és Máltával szinte egy időben nyitja meg kapuit.

A magát true lifestyle hotelként aposztrofáló négycsillagos helyhez ajándékboltot és konferenciaközpontot álmodtak meg, a megnyitót pedig 2019 elejére időzítették, hogy az épület a londoni, máltai és berlini egységgel szinte egyszerre nyílhasson meg – derül ki a cikkből.

A seminole indiánok kezében lévő óriáscég hotelének beruházója az internetről eltűnt Rockwood Kft. maradt. Ám hiába telt el két év, sem a budapesti, sem a többi egység nem nyitott meg: Máltán 2021-ben, Berlinben ismeretlen időpontban, Londonban pedig hat hét múlva léphetnek majd be a kapun az első vendégek.

A budapesti helyzet megváltozott:

a Rockwood kifarolt a képből, helyét pedig a száz százalékban Erdei Bálint tulajdonában lévő, 2015. decemberében alapított, ma hat főt foglalkoztató Redwood Holding Kft. vette át.

A cégről A Gozsdu udvar üzlethelyiségei, illetve a Börze irodaház menedzsmentjét végzett Rockwooddal ellentétben (a cég egykori honlapján 2016 végi tartalma az Internet Archive-on át ma is elérhető) a Redwood megvalósult projekteket is fel tud mutatni. Portfóliójuk része a százhúsz éve megszületett, ma irodaházként működő, frissen felújított Szilágyi Dezső téri Neuschloss-palota, illetve a néhány hónapja a Mészáros utcában átadott A-kategóriás EcoDome irodaház, az Ybl-díjas Wéber József (Weber Építésziroda) által tervezett Fagyöngy Lakópark pedig kivitelezés alatt áll.

A cég ennek megfelelően némiképp átalakíttatta a terveket az azokat létrehozó S100-zal: a projekt internetes oldalán 2019 végére, a helyszínen pedig 2019 őszére (“Coming Fall 2019”) ígérnek átadásra egy, a korábbinál némiképp szofisztikáltabb, de az egykori saroképület homlokzatait, valamint a szomszédokat továbbra is elnyomó épületegyüttest.

A mázas kerámia és az üveg helyét egy jóval barátságosabb, a kétemeletes előd tetejére kerülő új szinteket körbeölelő, Ó utcai oldalán jókora Hard Rock-logóval csábító fémszerkezet veszi át, az Instant által használt alacsony szomszédok helyén megszülető szürke tömeg egyhangúságát pedig cikk-cakk vonalak oldják majd.

Az Év Irodája versenyen Az Év Tervezett Hotel Projektje 2018 díjat is elnyerő munkáról a beruházó így ír:

A szobák átlagos mérete 25 négyzetméter lesz. A hotel alatt egy 70 férőhelyes garázst is helyet kap majd. A budapesti bulinegyed központjának számító helyszínhez egy modern nemzetközi konyhás étterem és bár, egy Lobby Bár és Prémium kávézó, egy kis konferenciaközpont, egy tetőtéri „Rooftop” multi-funkcionális rendezvény helyszín és egy Rock Shop ajandék és ruha kollekció üzlet csatlakozik majd.

A kortárs építészet kedvelői közül sokakban felmerülhet azonban a kérdés: tényleg szüksége van-e arra az évről évre pusztuló belvárosi utcaképnek, hogy egy egymás mellett ennyire disszonánsan ható páros költözzön a Nagykörút szomszédságába?

Az a küldetésünk, hogy megtaláljuk az adott helynek leginkább megfelelő fejlesztést, és abból hozzuk ki a legtöbbet. Nem csak azt nézzük, hogy mi van az Excel táblázat jobb alsó kockájában. Célunk és egyben felelősségünk is, hogy fejlesztéseinkkel olyan ikonikus épületeket adjunk Budapestnek, melyek hosszú távon teszik még színesebbé és különlegesebbé fővárosunkat.

– nyilatkozta Erdei az Ecodome kapcsán az Irodakeresőnek. A mondatok azonban a fentiek fényében nem tűnnek épp indokoltnak, hiszen ikonikus, illetve a város képét színesítő, vagy különlegessé tévő épületeket nem feltétlenül az Excel-táblázat jobb alsó kockájának sokszorosára nagyításával lehet alkotni.