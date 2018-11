Lady Gagának és Will Smithnek is menekülnie kellett a kaliforniai tűzvész elől

Már több mint 250 ezer embert kellett evakuálni a Kaliforniában jelenleg is tartó erdőtüzek miatt. A Woosley nevű tűz pénteken már Malibut is elérte, így rengeteg, ott lakó hírességnek is el kellett menekülnie otthonából, például Lady Gagának, Will Smithnek és a Kim Kardashian–Kanye West párosnak is, olvasható a Guardian-en.

„A füst nagyon közel van, először látok életemben tűzvészt. A házunk pont ott áll. Nem vagyunk a kiürítési övezetben, de nagyon nem tetszik ez az egész, így mi is megyünk” – írta ki Instagramján Will Smith.

A tűzvészben a Westworld című sorozat egyes díszletei is leégtek. A szériát gyártó HBO azt nyilatkozta, hogy még nem tudják, mekkora a kár.

Sad for fans of @WestworldHBO and shows like Dr Quinn Medicine Woman, the Paramount Ranch western town movie set has burned to the ground in the Woolsey Fire @CBSLA #westworld #Woolseyfire pic.twitter.com/DhZWaGbr6g — John Schreiber (@johnschreiber) November 9, 2018

