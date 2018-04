DiCaprio imádja, Tarantino a Ponyvaregényhez hasonlítja új filmjüket

A színész és a rendező egy sajtóeseményen beszéltek a készülő közös produkciójukról.

Los Angelesben zajlik tegnap óta a CinemaCon elnevezésű esemény, amelyen a Sony Pictures többek között bejelentette, mikor kerül a mozikba a Jumanji folytatása, illetve bemutatta a Venom új trailerét is.

A legnagyobb attrakciót azonban a végére tartogatta a stúdió, ugyanis váratlanul megjelent Quentin Tarantino és Leonardo DiCaprio, akik új filmjükről, a Leo mellett Brad Pitt főszereplésével készülő Once Upon a Time in Hollywoodról beszéltek a közönségnek – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Ez a filmem lesz az, ami leginkább hasonlít majd a Ponyvaregényhez. A Sony és én elhozzuk a mozikba a legizgalmasabb párost Paul Newman és Robert Redford duója óta. Sok mindent még nem mondhatok a filmről, de a Once Upon a Time in Hollywood az 1969-es években játszódik majd az ellenkultúra és a hippi forradalmak csúcsán, az új Hollywood küszöbén

— mondta Tarantino, aki szokása szerint írja és rendezi a produkciót.

A filmessel a 2012-es Django elszabadul után a második közös mozijára készülő DiCaprio szerint

Ugyan nehéz úgy beszélni egy filmről, hogy még el sem készült, mindenesetre nagyon izgatott vagyok és várom már, hogy együtt dolgozzak Brad Pitt-tel. Nagy rajongója vagyok a Hollywoodról szóló filmeknek, mint pl. az Ének az esőben, márpedig a Once Upon a Time in Hollywood forgatókönyve csodálatos, az egyik legjobb, amit valaha olvastam.

Mint ismert, DiCaprio még januárban szerződött le Tarantino következő projektjére, amely akkor még 1969 munkacímen futott. Ezt követően márciusban jelentették be, hogy a filmesnek Pittet is sikerült megnyernie, azaz mind a két hollywoodi nagyágyúval újra együtt fog dolgozni.

A Sony által már korábban közzétett rövid szinopszis szerint a produkció a hírhedt Tate-gyilkosságok idején fog játszódni, jóllehet a cselekmény középpontjában nem Charles Manson és nem is Sharon Tate, hanem egy tévészínész (DiCaprio) és kaszkadőre (Pitt) fognak állni. Ezzel együtt Tate lesz a történet egyik fontos mellékszereplője, akinek megformálására Tarantino az idén már Oscarra is jelölt Margot Robbiet kérte fel. Magyarán a színésznő A Wall Street farkasa után ismét együtt játszik majd DiCaprióval.

A Once Upon A Time in Hollywood már fixen 2019. augusztus 9-én fog debütálni az amerikai mozikban.

Kiemelt kép: Getty Images for CinemaCon/Isaac Brekken