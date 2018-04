Gönczi Gábor nem most lesz szimpatikusabb

A TV2-től hagyományosan két műsor miatt kell tartania az RTL Klubnak: a Sztárban sztár – amit amúgy szintén a konkurens elől nyúltak le – még mindig egy működő recept, és a vasárnap startolt A Nagy Duett is viheti a nézettséget. Nagyon színes, nagyon plasztik, ráadásul a celebek énekelnek és bénáznak egyszerre. Még az se tarthatja vissza az embereket, hogy vészesen fogynak a sztárok. Szóval a műsor már hatodjára fut neki, a TV2 meg minden izzadtságát beleadta, hogy elvigyék az estét: az X-Faktorban feltűnt Tóth Andi tangás fenekével nyitottak, Kollányi Zsuzsi, a Majka-számokból ismert énekesnő pedig véletlenül itt jelentette be, hogy terhes. Ja, és profi (!!!!) versenyzőként dobta be a csatorna az univerzális Gönczi Gábort a Tényekből, aki korábban a méltán híres Smile zenekarban bizonyított. Hátha megmutathatja a migránsos hírei után a másik, laza oldalát. Ezt leszámítva A Nagy Duett hozta a kötelezőt, szórakoztató a maga módján, Liptai Claudia megoldja egyedül a vicceket, Kasza Tibi se kell hozzá. De a nagy kérdés, hogy fárad-e a formátum? Fárad, de piszkosul.

Ha vannak esetleg olyanok, akik eddig megmenekültek a sokszor fülsüketítő show-tól, gyorsan foglaljuk össze, hogy mi a lényeg. Adott tíz páros: az egyikük profi énekes, a másik az amatőr, és hétről hétre előadnak egy produkciót. A legtöbbször kínos az egész, de előfordul, hogy valakiről kiderül, hogy nincs is olyan vészes hangja. Az eddigi évadok eredményeit végignézve általában azok maradnak a végéig, akik nem a vicc kategóriáját képviselik – Cookyt kivéve –, főleg színészek és színésznők. Ez alapján Kollányi Zsuzsi és Kamarás Iván, illetve Horváth Tamás és Balázs Andi a.k.a. Kasszás Erzsi nyerhet (és jé, ők is végeztek az első két helyen). Aztán ott vannak a ciki párok, ahol muszáj hülyét csinálniuk magukból a gázsiért. Na, ide esik szegény Pumped Gabó, akinél őszintén remélem, hogy jól meggondolta, hogy az RTL Klubtól átpártol a TV2-re. Az RTL majd az RTL Spike csinált belőle igazi celebet az indexes videó után, és az elmúlt évek legjobb trashrealityjét rakták össze. Most meg Mr. Saxobeatet énekel, és latexgatyában várja Marcellina öltáncát a színpadon. Teljesen érthető, hogy a nézők szerint is ők szerepeltek a leggyengébben.



Pumped Gabó félmeztelenségét Tóth Andi fellépőruhája egyenlítette ki. A TV2 ráadott egy olyan hálót – amit Liptai egyszerűen csak bevásárló szatyornak nevezett –, amit még Nicki Minaj is megirigyelt volna.

Annyira fölösleges volt a kötelező segg, hogy Rippel Ferivel jó hátul is végeztek.

De amiről még beszélnünk kell, az Gönczi Gábor és a brandépítés esete, hogy elfelejtsük a tényekes alakításait. Először is nincs az a show, ami ki- és eltörli, mit művel minden áldott este. De ez csak egy dolog, a másik, hogy egészen a produkcióig azt hittem, ő az amatőr félig, és előre felháborodtam, hogy ez mennyire nem fair. Aztán kiderült, hogy az ex-Tilda Erdélyi Tímeával lépnek fel és a Jaj, de jó a habos süteményt adták elő. Igazi szerencse, hogy Gönczi céges rendezvényekre és haknikra belőtt zenekara elég volt a nevezéshez.

Emlékszem még a negyedik szériára, amikor mindenki fogta a fejét Pachmann Péternél, de pozitív meglepetés volt, hogy van humora, és szereti produkálni magát. Gönczi Gábort viszont a Smile-ra hivatkozva nyomták be, hátha beleszeret valaki a híradósba, és elhiszi majd minden szavát. Pedig sajnos ugyanolyan mézes-mázas és erőltetett, mint máskor. Nem segített se a motoros fejkendő, se Erdélyi Tímea tök jó hangja. Attól még nem lesz tehetségesebb, hogy a TV2 kikiáltja híres zenésznek.

Gönczin és Pumped Gabóékon kívül amúgy mindenki megtalálja a saját korosztályát, el lehet dönteni, hogy kinek kell Gergely Róbert modorossága, vagy Rózsa György csókos zakója, de arra ne számítson senki, hogy eldobja a távirányítót az izgalomtól, vagy lerágja a gombokat róla. Annyit viszont még érdemes megjegyezni, hogy Pápai Joci be fog válni a zsűri székében, csak az a kár, hogy Majka nem áll Liptai Claudia mellett. Pápaiék ugyanis híresen jóban vannak, és működik a kémiájuk, talán még Kasza Tibi se jutna szóhoz.

A nagy duett vasárnaponként kezdődik a Tv2-n 18.55-től, most még nem esett ki.