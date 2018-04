Tényleg ugyanazokat az arcokat látjuk tíz éve a tévében?

A vasárnap esti Nagy Duett láttán vetődött fel a kérdés: a kétezres évek elejétől hány műsorvezetőt termelt ki a piac, és miért vált be olyan kevés nő a nagy showműsorokban? Liptai Claudia jó másfél évtizede a szakma aduásza, de rajta és Ördög Nórán kívül nem igazán van olyan női arc a kertévék zsebében, akit nyugodtan elő lehet venni egy hétvégi, nagyszabású műsorra. Ráadásul mindketten Andy Vajna csatornájánál vannak. Sőt, Sebestyén Balázson és Istenes Bencén kívül az összes valamirevaló műsorvezető a TV2-nél ragadt vagy kötött ki.

Nem arról van szó, hogy a már ismert tévéseket megunja a közönség, vagy túl gyakran cserélgetni kellene a sztárokat, de mégiscsak az érzése az embernek, hogy ugyanaz a pár, főleg férfi cserélődik a tehetségkutatóknál és szórakoztató műsorokban, Ördög Nóra se véletlenül nyeri három éve zsinórban a legjobb női műsorvezetőnek járó díjat a Televíziós Újságírók gáláján. A férfiaknál meg azon lehet izgulni, hogy Sebestyén Balázs mehet-e a színpadra szokás szerint– csodával határos módon az idén Till Attila nyert.

Ő 2002-től, a Big Brother óta adja gyakorlatilag minden nagyobb dobáshoz az arcát.

A másik rivális Majka lehet, aki a realitys szereplése után egyedüliként tudta igazán megvetni a lábát a médiában. Már nem a bénább, Ezek megőrültek! kategóriájú formátumokat kapja, hanem ő a TV2 egyik zászlóshajója, egy olyan műsorvezető, amilyet nagyon ritkán lát a szakma és a közönség. Megvan mindenről a véleménye, és ez érdekli is az embereket, illetve természetesen tud kezelni minden formátumot a vetélkedőtől A Nagy Duett-féle show-ig, és összepasszol Till Attilával. A TV2 hülye lenne elengedni, még akkor is, ha a világ összes pénzét fizeti ki, hogy el ne vigye az RTL.

Stohl András: Mi van akkor, ha én nem akarok harcos lenni? Stohl András új szereplő a Valami Amerika-sorozatban, és úgy tűnik, magát alakítja. De ez nem zavarja, miként az sem, hogy ő hozza a nézettséget a kormányzati hirdetéseknek a TV2-n.

De menjünk egy kicsit visszább a múltba, hogy és mikor alakult ki az krém, amelyet most minden áldott nap láthatunk. Stohl András például 2002 óta – egy nagyobb kihagyástól eltekintve – szerepel a képernyőn. Annak idején a színházi karrierjét szorította háttérbe a Való Világ miatt, aztán a balesete és a börtön elvágta a tévézést, csak 2017-ben, a Sztárban sztár zsűritagjaként tért vissza, de akkor már a TV2-re. Az egy külön téma, hogy mennyire lehet kikezdeni akár Stohlt, vagy az ősi TV2-s arcokat, hogy asszisztálnak Andy Vajnáék propagandájához. Mindenki azzal reagál a kérdésekre, hogy a szórakoztató műsorokat el kell választani a Tényektől. Lényeg a lényeg, hogy Stohl András a TV2-höz szerződött, azon belül is a Piramis című vetélkedőt vezette.

Sebestyén Balázs Stohl után nem sokkal érkezett az RTL Klubhoz a Vivától – csak úgy mint Kovalcsik Ildikó azaz Lilu és Istenes Bence. Herman Péter, a csatorna kreatív igazgatója dolgozott korábban a Vivánál, ő hozott többeket át a nagy kereskedelmi tévéhez. Sebestyén ma gyakorlatilag garancia egy műsor nézettségére, elvezet vetélkedőt, egy Gyertek át!-féle show-t, vagy egy X-Faktort egy tál mogyoróval is – ahogy még Liptai Claudia fogalmazott az Indexnek. Valószínűleg azért érezzük, hogy A-Z-ig mindent vele adtak el, mert a méltán híres Balázs Show 2003-tól futott 2008-ig, aztán jöhetett a szintugrás a Celeb vagyok, ments ki innen!-nel, majd az X-Faktorral és a Való Világgal. Utóbbinál láthattunk együtt Liluval, akivel még a Vivában dolgoztak együtt. Lilu szépen bírta Sebestyén Balázs csípős humorát, jól kiegészítették egymást, de csak két Való Világot (egyet Stohl Andrással kiegészülve) vezettek, aztán Lilu Istenes Bencére váltott. Istenes szintén vivás volt, aztán szép lassan, a háttérműsorokból küzdötte fel magát a húzóműsorokig.

Lilu viszont évekkel ezelőtt leállt a klasszikus show-kkal, és 2015 óta a Keresem a családommal egy egészen más műfajra váltott. A másik oldalon Ördög Nóra és Liptai Claudia a mindenre bevethető női műsorvezető. Felváltva oszlanak el kettejük között a nagyobb lélegzetvételű produkciók, a leosztás pedig azért nem olyan meglepetésszerű: általában Liptai viszi a klasszikus szórakoztató műfajokat a humorával. Még Lilu képviselte a nyers stílust a kertévékben, de ennyi, a TV2 harmadik női arca, Ábel Anita inkább csak epizódszerepekben tűnik fel. Még megemlíthetnénk a Viasat3-on a modell, Horváth Éva Éden Hoteles műsorvezetését, de legalább akkora kivétel, mint Bódi Sylvié, egyszeri és nagyon nem profi. Vagy ott van Tatár Csilla, aki már jó régen, négy éve váltott a közmédiára, hogy A Dalt és a Miss World Hungaryt vezesse. A legnépszerűbb női műsorvezetők tényleg a TV2-nél vannak, és az elmúlt években sem jött olyan új tehetség, akire biztosan rábíznak további műsorokat a konkurenciánál.

Fel lehet háborodni, hogy miért nem frissül gyakrabban a piac, pláne nőkkel, de fölösleges. A kereskedelmi tévék nem az X-Faktornál vagy Nagy Duettnél kísérleteznek. Nem kockáztatnak, ez tiszta üzlet: az RTL Klub, TV2, vagy akár a Viasat a tévézés blockbusterei, azaz nagy neveket dobnak elénk, hogy ha minősíthetetlen is a produkció, azért hozza a számokat. Nézzük csak meg Kiss Ramóna esetét, aki Barátok köztöt cserélte az X-Faktorra és a Celeb vagyok, ments ki innen!-re. Kapott hideget-meleget a közönségtől, de legalább ott volt a háttere és a rajongótábora, ez biztos garancia, hogy az emberek megnézik és kicikizik vagy istenítik a munkáit.

„Lássuk be, kereskedelmi tévé vagyunk, nem kell ettől félni. Amerikával kapcsolatban sem véletlenül van az az érzésünk, hogy egy 300 milliós országról beszélünk, mégis ugyanazt a húsz színészt látjuk” – mondta márciusban Herman Péter, az RTL kreatív igazgatója a 24.hu-nak, de ezzel szemben még mindig ők azok igyekeznek variálni. Jó példa erre Fördős Zé esete a gasztrorealityvel. Blogger és tévés szakács volt, mikor Hermanék rábízták a semmiből a Konyhafőnököt. Aztán tessék, már az ötödik évadnál járunk, és Fördős az egyetlen, akit nem cseréltek le a zsűriből, és fölösleges is lenne. Aztán a műsorvezető a Farmban is kipróbálta magát Nádai Anikóval, de mindketten nagyon zöldfülűeknek bizonyultak egy ilyen kaliberű realityhez. Azt viszont nem lehet mondani, hogy az RTL Klub ne próbálkozna, maximum nem olyan egyszerű megtalálni a következő Liptai Claudiát.

Kiemelt kép: TV2