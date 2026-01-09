Hiperszonikus Oresnyik rakétát vetettek be egy ukrajnai célpont ellen annak a nagyszabású, éjszakai csapássorozatnak a keretében, amely energetikai létesítményeket és dróngyártó üzemeket támadott – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium a Reuters szerint. Közölték, hogy

a támadással a Vlagyimir Putyin Novgorod megyében található rezidenciája elleni állítólagos december 29-i ukrán dróntámadási kísérletre reagált Oroszország.

A minisztérium tájékoztatója értelmében a támadás elérte céljait, vagyis megsemmisültek a Putyin-rezidencia elleni „terrortámadás” során bevetett drónokat gyártó üzemek, valamint az ukrán hadiipar működését biztosító energetikai objektumok. A tárca kilátásba helyezte, hogy az ukrán „terrorcselekmények” továbbra sem maradnak válasz nélkül – részletezte az MTI moszkvai tudósítója.

Moszkva először 2024 novemberében vetette be az Oresnyik rakétát – az elnevezés oroszul mogyorófát jelent – egy (állítása szerint) ukrajnai katonai gyár ellen. Putyin szerint a közepes hatótávolságú Oresnyik rakétát lehetetlen elfogni, mivel állítólag a hangsebesség több mint tízszeresével repül, és pusztítóereje – még hagyományos robbanófejjel felszerelve is – egy nukleáris fegyveréhez mérhető. Egyes nyugati szereplők ugyanakkor kétkedésüknek adtak hangot az Oresnyik képességeivel kapcsolatban.

Ukrajna korábban „tipikus orosz hazugságnak” minősítette az orosz elnök rezidenciája ellen indított ukrán támadás hírét, és a múlt héten az amerikai hírszerző ügynökség, a CIA is arra a következtetésre jutott, hogy Ukrajna nem támadta meg sem Putyint, sem pedig az elnök rezidenciáját.

A lembergi régió kormányzója korábban azt mondta, hogy orosz támadás ért egy infrastrukturális célpontot. Nem ellenőrzött közösségimédia-beszámolók szerint a csapást egy hatalmas, föld alatti gáztároló létesítményre mérték, ezt azonban mindeddig nem sikerült megerősíteni.

Az ukrán média az ukrán légierő közlését idézte, amely szerint a csapás során egy ballisztikus rakétát használtak, amely közel 13.000 kilométer/órás sebességgel haladt.