Csodás látványt nyújt az ismét kitört Etna

December 27-én – az idén már nem először – ismét kitört az Etna.

A Guardian cikke szerint Olaszország legaktívabb vulkánjának újabb kitörése miatt a tudósok vörös figyelmeztetést adtak ki – a Vulkánmegfigyelő Központ a légi közlekedés résztvevőinek figyelmét hívta fel a repülőgépekre leselkedő potenciális kockázatok miatt.

A riasztás ellenére az olasz hatóságok közölték, hogy a légi járatok továbbra is zavartalanul közlekednek a Catania-Fontanarossa repülőtéren, hozzátéve: nem várható fennakadás, hacsak nem lövell ki a vulkán magából még több hamut.

A jelenlegi télies környezetben (a hóval borított lejtők mellett) a lávafolyam és a vulkáni aktivitás látványosabb, mint nyáron, ám ez csak esztétikai szempontból izgalmas, geológiai értelemben nem számít rendkívüli eseménynek.

Európa legnagyobb tűzhányója az idén is többször kitört már, a legutóbb augusztusban.

A Szicília keleti partjainál található, 3330 méter magas Etna viszonylag gyakran tör ki: egy évben többször is előfordulhat, hogy lávát vagy vulkáni hamut lövell a magasba. Működése azonban csak nagyon ritkán okoz jelentős károkat, az utolsó nagyobb kitörés már több mint harminc éve, 1992-ben volt.

Mivel az Etna egy aktív vulkán, ahol akár több hónapnyi szünet után is bármikor és nagyon gyorsan elindulhat egy vulkáni működés, az odalátogató turistáknak fontos tudni, hogyha elindulnak a vulkánra, mindenképp figyeljék az INGV Etna Obszervatórium által kiadott értesítéseket.