Oroszországot nem értesítették arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó lenne tárgyalni az amerikai konfliktusmegoldási tervről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz Life hírportálnak nyilatkozva.

Moszkvának még nem szóltak arról, hogy Zelenszkij hajlandó lenne tárgyalni a béketervről

– hangoztatta Peszkov.

A szóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a Fehér Ház csütörtöki közlése szerint az Egyesült Államok konzultációkat folytat Ukrajnával és Oroszországgal egy ukrajnai béketervről. Ennek részleteiről itt írtunk korábban. Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában ezzel kapcsolatban jelezte, hogy döntő pillanatban vagyunk.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács csütörtöki ülésén elmondta, hogy Ukrajna nyár óta nem válaszolt arra az orosz kezdeményezésre, hogy állítsanak fel munkacsoportokat a politikai, humanitárius és katonai problémák megoldására.

A nagykövet több mint 1,7 millió katonában nevezte meg az ukrán félnek a háború kezdete óta elszenvedett veszteségét. Szerinte hatszázezren idén estek el vagy sebesültek meg. Azt mondta, hogy az óriási ukrán veszteségeket a hadihalottcserék adatai is megerősítik, amikor az ukrán fél az átvett ezer hadihalottért cserébe 20–30 holttestet ad ki.

Érthető, hogy miért futnak el tömegesen az ukrán fegyveres erők katonái a harctérről

– hangoztatta Nyebenzja a New York-i tanácskozáson a RIA Novosztyi orosz hírügynökség beszámolója szerint.