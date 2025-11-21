orosz-ukrán háborúoroszországszergej lavrovukrajna
Nagyvilág

Lavrov: Moszkvának még nem szóltak

Shamil Zhumatov / POOL / AFP
admin Vaskor Máté
2025. 11. 21. 12:02
Shamil Zhumatov / POOL / AFP

Oroszországot nem értesítették arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó lenne tárgyalni az amerikai konfliktusmegoldási tervről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz Life hírportálnak nyilatkozva.

Moszkvának még nem szóltak arról, hogy Zelenszkij hajlandó lenne tárgyalni a béketervről

– hangoztatta Peszkov.

A szóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a Fehér Ház csütörtöki közlése szerint az Egyesült Államok konzultációkat folytat Ukrajnával és Oroszországgal egy ukrajnai béketervről. Ennek részleteiről itt írtunk korábban. Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában ezzel kapcsolatban jelezte, hogy döntő pillanatban vagyunk.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács csütörtöki ülésén elmondta, hogy Ukrajna nyár óta nem válaszolt arra az orosz kezdeményezésre, hogy állítsanak fel munkacsoportokat a politikai, humanitárius és katonai problémák megoldására.

A nagykövet több mint 1,7 millió katonában nevezte meg az ukrán félnek a háború kezdete óta elszenvedett veszteségét. Szerinte hatszázezren idén estek el vagy sebesültek meg. Azt mondta, hogy az óriási ukrán veszteségeket a hadihalottcserék adatai is megerősítik, amikor az ukrán fél az átvett ezer hadihalottért cserébe 20–30 holttestet ad ki.

Érthető, hogy miért futnak el tömegesen az ukrán fegyveres erők katonái a harctérről

– hangoztatta Nyebenzja a New York-i tanácskozáson a RIA Novosztyi orosz hírügynökség beszámolója szerint.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tűz okozott pánikot az ENSZ-klímacsúcs brazíliai helyszínén
Fáradásos törés miatt szakadt le a UPS repülőgépének hajtóműve a Louisville-i balesetben
„Sokkal nagyobb rizikó Washingtonban kémkedni, mint egy uniós intézményben” – mit csinál a magyar hírszerzés Európában?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik