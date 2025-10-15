Az amerikai védelmi miniszter üzent Moszkvának: ha rövid úton nem lesz béke, megteszik a szükséges lépéseket

„Ha rövid távon nem vezet út a békéhez, akkor az Egyesült Államok a szövetségeseivel együtt megteszi a szükséges lépéseket, hogy költségeket rójon Oroszországra a folyamatos agresszió miatt” – mondta Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek találkozóján szerdán, Brüsszelben a Washington Post cikke szerint.

A külügyminiszterek a belga fővárosban többek között arról tárgyaltak, hogyan tudnák erősíteni a szövetség védelmi képességeit, illetve szóba kerületek az Ukrajnának szánt további katonai szállítmányok is. Az amerikai védelmi miniszter hozzátette:

Ha ezt a lépést meg kell tennünk, az amerikai hadügyminisztérium készen áll arra, hogy kivegye a részét abból, amit csak az Egyesült Államok tud megtenni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken látogat Washingtonba, hogy meggyőzze Donald Trump amerikai elnököt, biztosítson amerikai gyártású, nagy hatótávolságú rakétákat Ukrajnának az Oroszország elleni mélységi csapásokhoz.

Trump már jelezte, hogy fontolóra veszi Ukrajna ellátását a nagyobb hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákkal, hogy így gyakoroljon nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre.