Dmitrij Peszkov: Folytatjuk

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin sajtótitkára kedden újságíróknak azt mondta: Oroszország „egyéb alternatíva hiányában” folytatja az általa „különleges hadműveletetnek nevezett” háborút Ukrajnában.

Peszkov az MTI tudósítása szerint úgy fogalmazott: „Oroszország kész a békés rendezésre. Oroszország jelen pillanatban alternatívák hiányában folytatja a különleges hadműveletet.”

Így vagy úgy, de Oroszország biztosítani fogja érdekeit és el fogja érni kitűzött céljait

– tette hozzá a Kreml szóvivője.

Peszkov Emmanuel Macron nyilatkozatára reagált, amelyben a francia elnök „harcias makacssággal” vádolta meg Moszkvát, amely számára „megtorlást” helyezett kilátásba, ha nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz.

A szóvivő ismételten üdvözölte az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket és kifejezte reményét, hogy Washington ösztönözni fogja Kijevet, hogy lépéseket tegyen a béke felé. Méltatta Steven Witkoff amerikai elnök különmegbízott tárgyalópartneri kvalitásait.