Egy nappal a választások előtt újabb oroszbarát pártot tiltottak el az indulástól Moldovában

Daniel MIHAILESCU / AFP
Victoria Furtuna
24.hu
2025. 09. 27. 16:02
Daniel MIHAILESCU / AFP
Victoria Furtuna

Illegális finanszírozásra hivatkozva kizárták a vasárnapi parlamenti szavazásból a moldovai választási hatóságok a Moszkva-barátnak tartott Nagy Moldova nevű politikai pártot – közölték tisztségviselők szombaton.

A választási bizottság a rendőrség, a biztonsági és a hírszerző szolgálatok megállapításai alapján zárta ki a pártot, mert az illegális és külföldi forrásokat használt.

A hatóság megállapítása szerint a párt be nem jelentett pénzügyi forrásokat használt, és gyaníthatóan pénzt kínált a szavazóknak a választás kimenetelének befolyásolására. Azt is feltételezik, hogy a párt a Moszkvában élő Ilan Shor üzletember vezette, mostanra betiltott ellenzéki Sor párt utódjaként működik. A párt vezetője, Victoria Furtuna a döntést elfogultnak nevezte, és közölte, hogy fellebbeznek ellene.

Ez már a második Moszkva-barátnak tartott párt, amelyet a választás előtti napokban kizártak. A választási bizottság előzőleg a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot törölte a szavazólapról. A párt ellen jelenleg tiltott pártfinanszírozás miatt vizsgálat folyik, vezetőjét, Irina Vlahot pedig a héten több európai uniós tagállam szankcióval sújtotta orosz beavatkozás segítésének gyanúja miatt.

(MTI)

