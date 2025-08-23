Kriptó, orgiák, erőszak: egy hátborzongató történet New Yorkból

William Duplessie és John Woeltz pazarló költekezéseikről és bizarr viselkedésükről váltak ismertté a New York-i éjszakai életben. A két kriptovaluta-befektető rendszeresen szervezett kábítószerrel és szexszel megspékelt bulikat a luxuslakásukban, szigorú biztonsági intézkedések közepette, miközben fegyvereikkel és állítólagos hírszerzési kapcsolataikkal dicsekedtek. A helyzet akkor vált komollyá, amikor egy olasz férfi megszökött a házukból, azt állítva, hogy fogva tartották és rendszeresen megkínozták azért, hogy ellopják tőle a kriptovalutában tartott vagyonát.

A rendőrség nem sokkal később letartóztatta Duplessie-t és Woeltzot, ezzel kitört New York első kriptovaluta-rablási esete, amely egy növekvő globális trend részeként jól illeszkedik a gazdag kriptotulajdonosokat célzó bűncselekmények sorába. Franciaországban egy kriptotárca-startup vezérigazgatóját megtámadták, és egy ujját fűrésszel levágták, hogy váltságdíjat követeljenek; míg Angliában egy befektetőt fegyverrel támadtak meg, de előfordultak hasonló esetek Németországban, Kanadában, Japánban, Koreában és Ugandában is.

A New York-i ügyről már korábban is szivárogtak ki információk, de a New York Magazine a minap bírósági dokumentumok és szemtanúk segítségével járt utána a történteknek.

Bajkeverőből kriptobefektető

A 33 éves William Duplessie a connecticuti Greenwichben nőtt fel, jómódú családban, egy milliárdos szomszédságában, és minden adott volt ahhoz, hogy sikeres ember legyen. Befektetési menedzser apja és szociális munkás anyja jelentős összegeket fektetett a viselkedési problémái kezelésére, ennek ellenére William tinédzserkorától kezdve vonzotta a bajt. Egyszer például azt állította, hogy a középiskolában megkéselt egy drogdílert, ami után apja Kínába küldte egy bicikligyárba dolgozni, miközben az éjszakáit egy ötcsillagos szállodában töltötte.

Kaotikus múltja ellenére Duplessie-t 2012-ben felvették a jó nevű Bard Egyetemre, de elég gyorsan bomlasztó személyiségként könyvelték el: soha nem járt órákra, ehelyett az elektronikus zenére összpontosított Hódító Vilmos álnéven. Annak ellenére, hogy a diáktársai körében nem volt népszerű, sokan látogatták az általa szervezett bulikat. Ismerősei szerint hangulata gyakran ingadozott, egyszer például úgy próbálta demonstrálni, mennyire kemény, hogy egy cigarettával megégette a nyelvét.

A második félévben Duplessie kimaradt, és apja abban reménykedett, hogy a Tulane Egyetemre való beiratkozás segít helyes útra terelni. Ott azonban William összekeveredett a New Orleans-i bűnbandákkal, elkezdett fegyvereket gyűjteni, és egyszer elvállalta 2000 dollár értékű kokain eladását is, amit aztán maga fogyasztott el. Ezek után apja ismét közbelépett, és Kaliforniába költöztette fiát, ahol ő maga is élt.

Bár William Duplessie-nek nehézségei voltak a fegyelemmel és a stabilitással, volt egy dolog, amihez értett: a kriptovaluta.