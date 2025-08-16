trump-putyin csúcsdonald trumpvlagyimir putyinalaszka
Nagyvilág

Trump–Putyin találkozó: Trump szerint békére van szükség, nem fegyverszünetre

24.hu
2025. 08. 16. 12:06
Donald Trump szerint „remek és nagyon sikeres” napon vannak túl Alaszkában, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott, és hasonlóan sikeresnek nevezte a Volodimir Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetését is.

Az amerikai elnök az általa preferált közösségi oldalon, a TruthSocialön értékelte a csúcstalálkozót. Rövid bejegyzésének lényege, hogy Oroszország és Ukrajna háborújában békemegállapodásra van szükség, nem fegyverszünetre, ezért ő az előbbire összepontosít. Ennek érdekében fogadja Zelenszkijt is hétfőn Washingtonban, majd azután újra találkozna Putyinnal.

A találkozóról írt elemzésünkben azt írtuk, előfordulhat, hogy a pénteki, alaszkai találkozó minden érintett fél számára előnyösen ért véget. Ezzel együtt a nyugati orgánumok alapvetően Putyint látják nyeregben a találkozó után, az ukrán Kiyv Independent pedig egyenesen undorítónak nevezte az összejövetelt.

