orosz-ukrán háborúdróntámadásiránkaszpi-tenger
Nagyvilág

Ukrajna azt állítja, elsüllyesztett egy hajót, amely Iránból szállított drónokat Oroszországba

Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Papp Atilla
2025. 08. 15. 16:06
Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az ukrán fegyveres erők közlése szerint dróntámadásban elsüllyesztettek egy hajót Oroszország az Asztrahán régióbeli Olja kikötőjében a Kaszpi-tengeren.

A hírek szerint a hajó

iráni eredetű lőszert és Shahed-típusú drónokhoz való pótalkatrészeket szállított az ukrajnai frontra.

A Port Olya-4 nevű teherhajó rendszeresen közlekedik a Kaszpi-tengeren, árut szállítva Irán és Oroszország között – derül ki az amerikai pénzügyminisztérium és az ukrán katonai hírszerzés adataiból.

Igor Babuskin, Asztrakán régió kormányzója a Telegramon elismerte, hogy dróntámadás történt a kikötőben, de hozzátette, hogy a drónokat kilőtték.

Tavaly kiterjesztették a drón- és rakétagyártással foglalkozó iráni vállalatok elleni szankciókat, a már korábban érvényben lévő, Oroszország drónellátására vonatkozó korlátozások mellett, amelyeket az Ukrajna elleni háborús agresszió miatt vezettek be.

Eközben az ukrajnai fronton a héten Oroszország jelentős áttörést ért el a Donbaszban.

(BBC)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump: NAGY A TÉT!!!
Jelentős harctéri sikerrel hangol a Trump-Putyin csúcsra Oroszország
„Élve akarták felgyújtani az embereket" – felgyújtották a kormánypárt irodáját tüntetők Újvidéken
Már két ember meghalt fertőzött sajtok miatt Franciaországban
Eltemették Schmuck Andort – képeken, ahogy több magyar sztár is örök búcsút vett a politikustól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik