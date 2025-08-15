Ukrajna azt állítja, elsüllyesztett egy hajót, amely Iránból szállított drónokat Oroszországba

Az ukrán fegyveres erők közlése szerint dróntámadásban elsüllyesztettek egy hajót Oroszország az Asztrahán régióbeli Olja kikötőjében a Kaszpi-tengeren.

A hírek szerint a hajó

iráni eredetű lőszert és Shahed-típusú drónokhoz való pótalkatrészeket szállított az ukrajnai frontra.

A Port Olya-4 nevű teherhajó rendszeresen közlekedik a Kaszpi-tengeren, árut szállítva Irán és Oroszország között – derül ki az amerikai pénzügyminisztérium és az ukrán katonai hírszerzés adataiból.

🛥 It sank. Photos have appeared online of what is claimed to be the sunken cargo ship Port Olya 4 Thanks to drones, the vessel carrying an Iranian military cargo happily went blub-blub into the waters of the Caspian Sea. And now — attention: Russian state propaganda claims the… https://t.co/SmEF9xc9O1 pic.twitter.com/hE0fQuy2oe — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Igor Babuskin, Asztrakán régió kormányzója a Telegramon elismerte, hogy dróntámadás történt a kikötőben, de hozzátette, hogy a drónokat kilőtték.

Tavaly kiterjesztették a drón- és rakétagyártással foglalkozó iráni vállalatok elleni szankciókat, a már korábban érvényben lévő, Oroszország drónellátására vonatkozó korlátozások mellett, amelyeket az Ukrajna elleni háborús agresszió miatt vezettek be.

Eközben az ukrajnai fronton a héten Oroszország jelentős áttörést ért el a Donbaszban.

(BBC)