Kitiltották az orosz nagykövetség első titkárát Észtországból

Michal Fludra / NurPhoto via AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 08. 13. 11:46
Nemkívánatos személynek (persona non grata) nyilvánította az orosz nagykövetség egyik diplomata beosztású tallinni munkatársát az észt külügyminisztérium – írja az MTI. A tárca felszólította a diplomatát, hogy hagyja el az országot.

Az észt külügyminisztérium bekérette az Oroszországi Föderáció ideiglenes ügyvivőjét, hogy átadja neki azt a diplomáciai jegyzéket, amelyben az orosz nagykövetség első titkárát persona non gratának nyilvánítják. A diplomatának el kell hagynia Észtországot

– olvasható a külügyminisztérium honlapján ismertetett nyilatkozatban. A tárca indoklása szerint a diplomata közvetlenül részt vett Észtország alkotmányos rendjének és jogrendszerének aláásásában.

