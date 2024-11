Matt Gaetz mégsem lesz Trump igazságügyi minisztere

Visszavonta a jelentkezését az igazságügyi miniszteri (attorney general) posztra Matt Gaetz korábbi floridai képviselő. Donald Trump nemrég jelentette be, hogy Gaetz-et, szoros szövetségesét jelöli a posztra, ami sok republikánust is felháborított. Gaetznek nem csak a tapasztalata hiányzott ahhoz, hogy miniszter legyen belőle, de tele volt botrányokkal, és korábban a republikánus frakciót is ő verte szét a képviselőházban. Gaetz legnagyobb botránya az volt, hogy több nőnek is pénzt fizetett a szexért, és többek között egy 17 éves lánnyal is lefeküdt.

A momentum erős volt mögöttem, de egyértelmű, hogy a jelöltségem elterelte a figyelmet a Trump/Vance elnökségről.

– mondta Gaetz azután, hogy találkozott a szenátorokkal, akik közölték vele, hogy nem támogatják a miniszterségét. Gaetz korábban lemondott a képviselőházi helyéről, mivel a hét végén jött volna ki az az etikai bizottsági jelentés, ami a nőügyeiről szólt. Így most se miniszter, se képviselő nem lesz.

Nem mindenkivel voltak ennyire határozottak a szenátorok. Pete Hegseth védelmi miniszter-jelölt mögé beálltak, annak ellenére, hogy Hegsethnek szintén voltak botrányai. A Fox News műsorvezetőjét is egy nő vádolta erőszakkal.

