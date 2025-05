A Lidl ár- és üzletpolitikája folyamatos segítség a magyar vásárlók számára

Az köztudott, hogy a Lidl több éve piacvezető vállalatként tevékenykedik, de azt talán kevesebben tudják, hogy közel 9500 munkavállalót alkalmaznak, 214 áruházban és 4 logisztikai központban országszerte.

A vállalat kiemelkedő gazdasági szerepét az árpolitikája is nagyban befolyásolja, amely 4 pillére épül. Ez a 4 alapelv a minőség, a frissesség, az egészségesség és a kedvező ár.

A Lidlnél nem elég az, hogy egy terméket alacsony áron kínáljanak, az is fontos, a kedvező ár mellé minőségi termék is társuljon, és a bevásárlást gyorsan, egyszerűen intézhessék el a vásárlók.

Manapság egyre fontosabbá vált az ár, hogy a fogyasztók jó ár-érték arányon intézhessék a bevásárlást. A Lidl árcsökkentésekkel szeretné elérni, hogy a vásárlók egy helyen, gazdaságosan tudjanak bevásárolni, amivel nem csak pénzt, hanem időt és energiát is spórolhatnak.

Piacvezető kiskereskedelmi láncként az árcsökkentésben is iránymutató a gazdasági szereplők között. A Lidl elsőként kezdett árcsökkentésbe, melynek következtében több száz termék lett olcsóbb, mégpedig jelentős, esetenként akár a 25 százalékot is meghaladó mértékben.

A vásárlói igényeket szem előtt tartva idén több alkalommal csökkentették az árakat, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy áruházakban minden szükséges terméket biztosítani tudjanak a vásárlók számára jó minőségben és a lehető legjobb áron. Olyan népszerű alapvető élelmiszerek árai mérséklődtek, amelyek minden háztartás bevásárlását megkönnyíthetik. Olcsóbb lett a tojás, a tejek és tejtermékek, a paradicsom és a saláták, legutóbb pedig a szépségápolási termékek és a vegyiáruk ára lett kevesebb.

A tojások ára első körben év elején, majd áprilisban csökkent újra. A legutóbbi árzuhanás eredményeként a magyar vásárlók körében népszerű M-es méretű tojások ára átlagosan 8%-kal csökkent, de volt olyan termék, ami 11%-kal kerül kevesebbe. A 30 darabos kiszereléseket az árcsökkentés eredményeként jelentős, 200 forintos kedvezménnyel vehettékk meg a vásárlók.

Februárban az egyik legkeresettebb árucsoport, a tejek és tejtermékek árát csökkentette a Lidl. 30 termék ára csökkent, átlagosan 4%-kal, de a vásárlók körében közkedvelt 2,8%-os ESL Pilos PET palackos tej 10%-kal, a Pilos 250 grammos sós vaj ára pedig még ennél is nagyobb mértékben, 12%-kal mérséklődött.

Több mint 20-féle paradicsomfajta és kiszerelés ára is kedvezőbb lett tavasszal. Az árcsökkentés mértéke átlagosan 8%-os volt, azonban az 500 grammos datolya paradicsom és a kilós kiszerelésű hamburger paradicsom 17%-kal, míg a 200 grammos bio datolyacherryparadicsom 21%-kal lett olcsóbb.

A Lidl vásárlói az élelmiszerek mellett a drogériás termékekhez is kedvezőbb áron juthatnak hozzá. Május 15-től több szépségápolási termék és vegyiáru árát is jelentős mértékben mérsékelte: tucatnyi árucikket, köztük mosószereket, samponokat, tusfürdőket és különféle tisztítószereket lehet olcsóbban megvásárolni. A napokban pedig tovább bővült az árcsökkentett háztartási és vegyi áruk, valamint a tisztálkodási és szépségápolási termékek köre. Így a magyar családok lényegesen olcsóbban, átlagosan 20 százalékos kedvezménnyel juthatnak hozzá több mint 150 termékhez. A legtöbb termék esetében több száz forintos megtakarítást jelent ez, de vannak olyan árucikkek, amelyeknél az árcsökkentés az 1000 forintot is meghaladja. Így például csökken az ára a Cien folyékony szappannak és tusfürdőnek, a Formil mosószer koncentrátumnak, a Floralys toalettpapírnak és papírzsebkendőnek, a Doussy öblítőnek, a W5 általános tisztítószernek, vagy éppen a Lupilu pelenkáknak.

A spóroláshoz hozzájárulnak a diszkontlánc saját márkás termékei is. Ezek a kedvelt márkák gyakran azonos vagy akár jobb minőséget képviselnek, mint a jól ismert brandek azonos termékei, az áruk azonban jóval kedvezőbb. A Lidl ezenkívül folyamatosan monitorozza a piacot, és dinamikus árképzéssel, hetente változó akciókkal, valamint hűségprogramokkal reagál a gazdasági környezet változásaira.

Jól ismertek a „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek, amelyek mindig extra kedvezményt nyújtanak, de gyakran előfordulnak a kettőt fizet, hármat vihet lehetőségek is. A nagyobb családok számára az XXL-termékek vásárlása is kedvező megtakarítást jelent. A Lidl Plus applikáció használatával pedig még több kedvezményhez juthatnak a háztartások..

Az egészségtudatos táplálkozás népszerűsítése érdekében a Lidlben minden pénteken mérsékelt áron vásárolhatóak meg a friss halak, amellyel a diszkontlánc nem csak a pénztárcánkat kíméli, hanem az egészségesebb életmód kialakításához is hozzájárul.

A vállalat emellett tudatos vásárlásra is nevel. Egyre több figyelmet fordít a fenntartható termékek népszerűsítésére, a környezettudatos csomagolásra és a hazai termelők támogatására, amelyekkel példát mutat a vásárlóknak és a piaci szereplőknek egyaránt.