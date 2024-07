Kivezették az Európai Parlamentből a bekiabáló szájkosaras román képviselőt

Ursula von der Leyen beszéde után a különböző pártcsaládok vezetői reagáltak az elhangzottakra csütörtökön az Európai Parlamentben. Éppen Valerie Hayer, a liberálisok vezetője beszélt, amikor hangos kiabálás állította meg az ülést.

Diana Șoșoacă, az S.O.S. Romania képviselője volt a bekiabáló, akit Roberta Metsola, a parlament elnöke ki is vezettetett a teremszolgákkal, miután nem volt hajlandó abbahagyni a kiabálást.

📹 Romanian MEP Diana Șoșoacă was expelled from the European Parliament chamber after shouting and disrupting a speech.

Follow our live blog for more from Strasbourg, as we await the Parliament's decision on a second term for Ursula von der Leyen: https://t.co/0kCY49gQa5 pic.twitter.com/sZOMQ1Bwpi

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 18, 2024