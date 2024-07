Kijev jól sikerült, Moszkvában viszont hülyét csináltak belőle – így értékelte Rácz András Oroszország-szakértő Orbán Viktor „békemissziójának” első két állomását. Az ukrán út sikerességét a többi között azzal indokolja, hogy:

A két vezető elég hosszan beszélt négyszemközt és konkrét gazdasági kérdések is szóba kerültek. Utóbbi olyan szempontból egyértelműen jó, hogy amikor elkezd pénzről is szó lenni, akkor onnantól már jóval racionálisabb mederbe szoktak átkerülni a viták. Itt most pontosan ez történt. (…) Fontos dolgok indulhatnak el, kezdve a magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak javulásától új határátkelők nyitásáig. Semmi sem dőlt el, semmire sincs garancia, semmi sincs kőbe vésve egyelőre – de kezdetnek jó. Évek óta a legjobb dolog, ami magas szinten a magyar-ukrán kapcsolatokban történt. Mindkét ország diplomáciája kitett magáért, jár nekik az elismerés.