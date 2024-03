Két újabb orosz hadihajót ért rakétatalálat az ukránok szerint

Az ukrán hadsereg azt állítja, vasárnapra virradó éjjel – feltehetően brit gyártmányú Storm Shadow rakétákkal vagy hasonló, francia gyártmányú SCALP-EG rakétákkal, amelyeket Szuhoj Szu-24-es bombázókról indítottak – csapást mért két orosz haditengerészeti partraszálló hajóra, amelyek az oroszok által megszállt Krímben, Szevasztopolban horgonyoztak.

A Jamal és Azov névre hallgató hajókon kívül az ukrán védelmi minisztérium szerint kikötői létesítményeket és egy orosz katonai kommunikációs központot is találat ért. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy mekkora kár keletkezett a hajókban.

Overnight, the Ukrainian Air Force successfully struck “Yamal” and “Azov” Ropucha-class landing ships in temporarily occupied Sevastopol.

In addition, the russian Black Sea Fleet’s communications center and several infrastructure facilities were… pic.twitter.com/EdGhK18nxf

