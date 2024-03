Két napja érkeznek a gyászolók Alekszej Navalnij sírjához Moszkvában. Mostanra annyi virágot dobtak a sírra, hogy az nem látszik ki alóla.

People keep coming to the cemetery and throwing flowers at Alexey Navalny’s grave for the third day in a row. The grave is no longer visible due to the amount of flowers.

📷: moloko news pic.twitter.com/T2W9p7pGfP

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 3, 2024