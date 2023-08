Elkábította, megerőszakolta és lefilmezte betegeit egy New York-i orvos – a felvételeket barátnője találta meg

Egy New York-i orvost azzal vádolnak, hogy a világ több pontján elkábította és megerőszakolta betegeit, illetve olyan nőket, akikkel randevúzott, miközben ezt kamerával rögzítette.

A 33 éves Zhi Alan Chenget 2022 decemberében jelentette fel akkori barátnője, miután megtalálta a férfi telefonján a gyomorforgató felvételeket – beleértve a saját megerőszakolásáról készültet is, mikor önkívületi állapotban feküdt. A nő állítása szerint Cheng egy KN95-ös maszkot itatott át valamilyen bódító szerrel, amitől a nő eszméletét vesztette.

A Daily Mail szerint a rendőrség a volt barátnő állításai alapján nyomozásba kezdett és Chenget letartóztatták, valamint kirúgták a kórházból, ahol dolgozott. A férfi hétfőn állt bíróság elé, és jelenleg 50 különböző pontban emeltek ellene vádat nők megerőszakolása és kábítószerrel összefüggő bűncselekmények ügyében. Jelenleg 6 nőt sikerült beazonosítaniuk a felvételekről, akiket a férfi astoriai otthonában, a munkahelyén, valamint New Yorkban, Las Vegasban, San Franciscóban és Thaiföldön erőszakolhatott meg.

A férfi otthonában házkutatást tartottak, ahol a rendőrség kábítószereket, köztük fentanilt, ketamint, LSD-t és általában műtéteknél használt érzéstelenítőket talált, illetve több tucat, újabb felvételeket tartalmazó készülékeket.

Melinda Katz, a queensi kerületi ügyész felszólított mindenkit, hogy jelentkezzen, akinek további áldozatokról információja van, mert szerinte a bizonyítékok

