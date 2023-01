Egy hős kutyát is visszakaptak az ukránok a fogolycsere révén

Egy kutya is visszatérhetett Ukrajnába egy legújabb orosz-ukrán fogolycserének köszönhetően. Adik Mariupolban, az ukrán katonákkal együtt esett fogságba, akik sajátjukként szerették az ebet. Adikot ugyanazzal a busszal transzportálták Mariupolból Oroszországba, amivel a többi fogságba esett katonát, de később elválasztották tőlük és Ramzan Kadimirov csecsen hadúrhoz vitték. A kutya sorsa végül szerencsésen alakult, és valahogy sikerült beletenni a hazatérő ukrán kontingensbe. Azt nem tudni, hogy hány orosz hadifoglyot kértek az oroszok Adikért cserébe.

Among those who returned to Ukraine in the prisoner swap, was the dog from Azovstal. pic.twitter.com/LCNTzAY1qE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022