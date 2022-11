Megkaphatunk minden uniós pénzt, de még jó ideig nyomás alatt tartja majd az Európai Bizottság a kormányt

Még novemberben megszülethet a megállapodás az összes vitás kérdésben az uniós pénzekről, de ez nem jelenti azt, hogy Magyarország nyakát el is engedték.

Úgy tűnik, hogy az év végére olyan megoldás születhet Magyarország és az Európai Unió vitájában, ami mindkét félnek megfelel. Magyarország megkapja a lehetőséget, hogy minden uniós forráshoz hozzájusson, cserébe valódi reformokat kell véghez vinnie, az Európai Bizottság pedig még jó ideig sakkban tarthatja azért, hogy ezeket véghez is vigye.

A legkevesebb vita az unió hétéves költségvetéséből nekünk járó források körül volt. A magyar kormány arra vár, hogy az Európai Bizottság elfogadja az általa kitalált operatív programokat, és megkössék a partnerségi megállapodást. Bár sok tagországgal megállapodott már az unió, még bőven időben vagyunk, hiszen ezekből a pénzből a jövő év vége, 2024 eleje előtt várhatóan nem érkezik. A megegyezés valószínű, a tárgyalások a finisben vannak. A második vitás ügy szintén a hétéves költségvetést érinti, de ez esetben egy részének – 3000 milliárd forintnyi kohéziós forrásnak – az elvételével fenyegetett az EU. A kondicionalitási (jogállami) mechanizmus során a kormány 17 vállalást tett azért, hogy az Európai Tanács ne szavazza meg e pénzek befagyasztását. Ezek nagy részét már el is fogadta az Országgyűlés. Eddig az Integritás Hatóság létrehozása volt a legnagyobb engedmény, ennek a vezetőit nemrég nevezték ki. Eredetileg november 19-ig kapott határidőt az Orbán-kormány arra, hogy bizonyítsa, komolyan gondolja a korrupció elleni harcot, bár a tanács végül várhatóan csak november végén dönt majd a pénzek sorsáról. Itt is jól áll a kormány, a bizottság elégedettnek látszik a reformok ütemével. A harmadik vita a helyreállítási alap pénzeiről szól. Ezt a gigantikus mentőcsomagot a koronavírus okozta károk helyreállítására fogadták el, bár azóta a fókusza az energiafüggetlenség és a klímaváltozás elleni harc felé tolódott. Majdnem annyi pénzről van szó, mint az unió teljes hétéves költségvetése. Magyarország az egyetlen uniós tagország, amelynek a helyreállítási tervét még nem hagyta jóvá a bizottság. Ez történhet meg a hírek szerint november 22-én, nagyjából akkor, amikor a jogállami mechanizmusról is dönthetnek.

Amíg a kormány és az Európai Bizottság a mechanizmusról tárgyalt, a helyreállítási alap pénzeiről szóló vita nagyrészt pihent. Azóta éledt újra, hogy úgy tűnik, sikerül megegyezni a mechanizmusról, ráadásul részben ugyanazokról a jogállami kérdésekről is szól. Vannak azonban más ügyek is azonban, és ezekben a magyar kormány még az eddiginél is komolyabb változtatásokra lehet hajlandó.

A kormány tagjai – köztük Navracsics Tibor, az uniós pénzek felhasználásáért is felelős miniszter – egy ideje célozgatnak már arra, hogy újabb elvárásai lehetnek az Európai Bizottságnak Magyarországgal szemben a pénzek folyósításáért cserébe.

A Politico most megszerzett egy dokumentumot, amely arról szól, hogy a magyar kormány maga ajánlotta fel, a helyreállítási alap pénzeinek megszerzéséért cserébe megreformálja az igazságszolgáltatás rendszerét.

A változtatásban egészen komoly dolgok vannak, és leginkább az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) viszonyának rendezéséről szólnak, az előbbi jelentős megerősítésével. Az OBT elnökét a bírák maguk közül választják, az OBH vezetőjét az Országgyűlés választja. A kiszivárgott tervek szerint az OBT ezentúl olyan véleményeket publikálhatna, melyeket az OBH elnökének kötelező figyelembe venni a döntéshozatalnál. Emellett konzultálni kellene az OBT-vel az igazságügyet érintő törvényhozási kérdésekben, sőt a bírói tanács is nyújthatna be törvényjavaslatokat.

A kormány vállalná azt is, hogy megszünteti az akadályokat a bírák előtt, hogy azok az Európai Bírósághoz fordulhassanak. A Kúriát is megerősítenék, és lehetővé tennék, hogy az OBT véleményezze a Kúria elnökének jelölt személyt. Ez már csak azért is lényeges, mert Varga Zs. András 2021-ben úgy került a Kúria élére, hogy az OBT tagjai 13:1 arányban a megválasztása ellen szavaztak. Navracsics a hvg.hu-nak elismerte, hogy az OBT jogkörei erősödhetnek, de hozzátette, nem annyira, hogy megvétózhassa a Kúria-elnök kinevezését. A jogszabály-tervezetet november végén nyújthatják be a parlamentnek, amely még decemberben szavazhat róla.

A kondicionalitási mechanizmusból fennmaradt ügyek mellett

az igazságügyi reform lépései is bekerülnének a mérföldkövek közé, amelyeket a magyar kormánynak teljesítenie kell ahhoz, hogy megkapja a helyreállítási alap pénzeit.

Önmagában az ugyanis, hogy a bizottság rábólint az alap pénzeinek odaadására, majd ezt a tanács is megszavazza, nem jelenti azt, hogy azokat automatikusan meg is kapjuk. Lengyelország pályázatát például már hónapokkal ezelőtt jóváhagyták, mégis kérdéses, hogy valaha hozzájutnak-e a pénzhez, ráadásul éppen a bíróságok függetlensége körüli aggályok miatt. A lengyelek a mérföldkövek jó részét nem teljesítették, és úgy tűnik, nem is akarják őket teljesíteni, ezért nem tudtak eddig teljesítési igazolást leadni a kifizetett pénzek előleg részéről sem.

Magyarországon tehát – ha jóváhagyják is Brüsszelben a helyreállítási alap pénzeinek folyósítását – állandó nyomás lehet a következő egy évben, hogy teljesítse azokat az ígéreteket, amiket vállalt, és úgy teljesítse őket, ahogyan azt a bizottság szeretné. Volt például olyan ügy is, melyet a kondicionalitási mechanizmuson belül a kormány a bizottság számára elfogadható módon teljesített, ám a helyreállítási alappal kapcsolatos tárgyalásokon később mégis változtatásokat kértek.

A menetrend az lehet, hogy november 22-én a bizottság kollégiuma jóváhagyja a helyreállítási alap pénzeinek folyósítását, amelyről december 6-án a tanács is szavazhat. Nagyjából ezzel egy időben a kondicionalitási mechanizmus alól is felmenthetik Magyarországot. Ez lehetőséget adna a kormánynak arra, hogy elálljon a globális minimumadó bevezetésével kapcsolatos vétójától, amelyet a tanács az utolsó pillanatban így mégis elfogadhat. A határidő itt is december 31. Az is lehetővé válna, hogy az Orbán-kormány ne vétózza meg az Ukrajnának szánt segélycsomagot, amelyet Szijjártó Péter külügyminiszter már előre kritizált, sőt az újabb orosz szankciós csomag elfogadását is előmozdíthatja a megállapodás.