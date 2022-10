Csokitortával kenték össze III. Károly király viasszobrát Környezetvédő aktivisták

Környezetvédő aktivisták csokitortával kenték össze III. Károly király viasszobrát hétfőn a londoni Madame Tussaud múzeumban, írja az MTI. A két aktivista jegyet vásárolva jutott be az épületbe, majd összekenték a köztudottan lelkes környezetvédő király viaszmását.

Ezt követően egyikük felidézte Károly még walesi hercegként 2019-ben elmondott beszédét, melyben azt hangoztatta, hogy

Az aktivista hozzátette, „a tudomány álláspontja és a kérésünk világos: állítsák le az új nyersolaj- és gázkitermelési projekteket”.

A londoni rendőrség közlése szerint az akciót a 20 éves Eilidh McFadden és a 29 éves Tom Johnson követte el. A rendőrök négy embert igazoltattak az eset kapcsán rongálás gyanújával.

Climate activists have thrown chocolate cake at a Madame Tussauds wax figure of King Charles III in London.

The two protestors are from the environmental group Just Stop Oil and are demanding that the UK government halt all new oil and gas licences. pic.twitter.com/ISjy9JQKGd

— Euronews Green (@euronewsgreen) October 24, 2022